TPO - Ra mắt đúng ngày mất của nhạc sỹ Trần Lập 17/3, phim tài liệu dài hơn 80 phút “Chuyện ngày hôm qua” mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Phim chiếu tại rạp Quốc gia, rạp Hãng phim Tài liệu khoa học trung trung ương.

"Chuyện ngày hôm qua" về Trần Lập và ban nhạc Bức tường

Đạo diễn trẻ Đặng Linh-Hồng Thăng bỏ ra gần một năm thực hiện bộ phim, nói như đạo diễn Trịnh Quang Tùng-Phó Giám đốc Hãng phim Tài liệu khoa học - mang màu sắc của một người rất yêu ban nhạc. Cuối phim đạo diễn có cho chạy dòng chữ đại loại dành tặng bộ phim cho Trần Lập và ban nhạc Bức tường vì nâng đỡ cô suốt thời thanh xuân nhiều khó khăn.

Xem “Chuyện ngày hôm qua” khán giả không phải lo sợ tới “căn bệnh” quá nhiều lời bình của phim tài liệu Việt Nam. Phim có cách kể khá tự nhiên và chặt chẽ thông qua những lời kể và tâm sự của các thành viên ban nhạc cũng như khách mời: Nhà báo Lại Văn Sâm, nhạc sỹ Thanh Phương hay lời kể thật thà của anh hàng xóm ở khu nhà tập thể Nam Đồng.

"Bức tường" của ngày hôm qua.

Âm nhạc của "Bức tường" ngập tràn trong phim

Khán giả nhiều lúc bật cười thú vị khi xem lại những hình ảnh các thành viên thuở hàn vi. Ai nấy cùng ốm nhom nhưng đầy non tơ và khá “ngầu” với phong cách một ban nhạc rock. Thời này như tay guitar cord Nguyễn Hoàng và đồng sáng lập Bức tường guitarist Tuấn Hùng nói “chỉ mơ ước được có cây đàn của riêng mình”, bởi nhạc cụ của trường và bác phụ trách bảo quản nhạc cụ đếm và ghi chép từng cái nút trên cây đàn. Hay album đầu tiên họ phải lo từ A tới Z, cả ban nhạc kéo theo người yêu cũng phải bò ra dán từng cái tem đĩa cho… tiết kiệm.Bức tường khởi phát là ban nhạc sinh viên của Đại học xây dựng được thành lập năm 1995. “Chuyện ngày hôm qua” ôn lại chặng đường hơn 20 năm qua đi với những hồi ức, kỷ niệm và cả sự thật về giai đoạn tan vỡ. Đây cũng có thể nói là dịp hiếm hoi các thành viên thẳng thắn về những lí do xa nhau năm 2006 và cả sự tái hợp bốn năm sau đó.

Họ nói về nhau bằng sự trìu mến yêu thương và cũng có cả sự thẳng thắn khi đánh giá về nhau. Ở phần này Vũ Văn Hà khiến khán giả bật cười nhiều nhất bởi những nhận xét vừa vui vừa thật.

Ký ức về Trần Lập và Bức tường những ngày khởi nghiệp

Có người thắc mắc hình như phim hơi thiếu tinh thần của Trần Lập ở giai đoạn cuối đời anh chống lại bạo bệnh. Đạo diễn và ngay cả chị Hoa vợ anh Lập cũng lí giải đây là phim về ban nhạc nên chuyện gia đình chỉ là góc nhỏ thôi.

“Chuyện ngày hôm qua” là phim dành cho ban nhạc Bức tường, nhưng rõ ràng trong đó phần lớn tình cảm của ê kíp thực hiện và các thành viên đều hướng tới người thủ lĩnh “rẽ sang con đường khác”. Mọi câu chuyện, kỷ niệm và thăng trầm của ban nhạc đều gắn với Trần Lập. Phim tràn ngập hình ảnh Trần Lập, giọng hát của anh trong giai điệu “Tâm hồn của đá”, “Đường đến ngày vinh quang” hay “Những chuyến đi dài”. Thông điệp về đôi bàn tay thắp lửa của Trần Lập ở phần cuối dù thời lượng không nhiều nhưng khá cảm động.

Gia đình chỉ chiếm một góc nhỏ trong phim về Trần Lập và ban nhạc.

Lại cũng có người kỳ vọng phim chưa nêu bật di sản âm nhạc của Trần Lập, nhất là sự lan tỏa tích cực của âm nhạc ấy. Kỳ thực phim cũng mới điểm lại những dấu mốc âm nhạc chính và những câu chuyện đằng sau nhưng bài hát đình đám do thủ lĩnh Trần Lập sáng tác như “We are the Wall band”, “Bông hồng thủy tinh” hay “Đường đến ngày vinh quang”. Sức mạnh của âm nhạc Bức tường có lẽ là được để dành cho những phim tài liệu sau này chăng.

Dẫu còn những nuối tiếc nhưng “Chuyện ngày hôm qua” chắc chắn là phim có thể mang lại cảm xúc cho khán giả. Không phải sự bi lụy nhìn về một tài năng sớm tắt, bộ phim không thiếu những góc dí dỏm về những ngày đã qua và chắc chắn chuyển tải được phần nào tinh thần của Trần Lập.