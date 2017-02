TP - Phim Hungary On body and soul về một mối tình diễn ra tại lò mổ nhận Gấu vàng Phim xuất sắc nhất, tại lễ trao giải LHP Berlin cuối tuần qua.

Đạo diễn Ildikó Enyedi nhận Gấu vàng với phim về chuyện tình lò mổ tại Berlin.

Ứng viên sáng giá của LHP Berlin 2017 suốt kỳ này là đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismaki. Bộ phim về số phận người nhập cư Mặt khác của hy vọng cuối cùng chỉ mang về Gấu bạc Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Aki. Gây nên sự bất ngờ là On body and soul, bộ phim thứ năm của Ildikó Enyedi. Nữ đạo diễn từng được Camera Vàng tại Cannes, hai phim khác từng được chọn tranh giải ở LHP Venice.

Mujer fantastica của đạo diễn Chile Sebastian Lelio được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt cũng chỉ giành Gấu bạc Kịch bản xuất sắc. Phim kể về một người phụ nữ chuyển giới chống chọi để tồn tại sau cái chết của bạn đời. Nữ diễn viên Daniela Vega là người chuyển giới vuột mất giải Nữ diễn viên chính về tay Kim Min-hee trong phim On the beach at night alone (Đêm cô đơn bên bờ biển) của đạo diễn Hàn Quốc Hang Sang-soo. Nam diễn viên chính thuộc về George Fiedrich trong phim Bright nights của đạo diễn Thomas Arsian.

Đạo diễn Pháp gốc Senegal Alain Gomis giành Giải thưởng BGK với phim Đại hạnh phúc. Phim kể về nữ ca sỹ hộp đêm đấu tranh cho cậu con trai là nạn nhân một vụ tai nạn. Giải thưởng Alfred Bauer để tưởng nhớ người sáng lập LHP Berlin được trao cho phim triển vọng Spoor (Dấu vết) của đạo diễn Ba Lan Agnieszka Holland. Đây là phim về nữ quyền, trong lúc nhận giải đạo diễn nói “điều quan trọng là chuyển thể vấn đề thời sự vào phim ảnh một cách dũng cảm và đầy cảm xúc”.