TP - Giải âm nhạc Cống hiến vừa công bố danh sách đề cử cho lần tổ chức thứ 12. Theo ban tổ chức (BTC), tiêu chí chọn lựa nghệ sĩ, tác phẩm là: “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”.

“Ông bà anh” xứng đáng với đề cử Bài hát của năm. Ảnh: Windy.

Nhà sản xuất của năm lần đầu xuất hiện nâng tổng số hạng mục của Cống hiến lên 9. Những nhà sản xuất đầu tiên được gọi tên có nhạc sĩ Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa và Quốc Trung. Trong đó, Khắc Hưng được giới thiệu “có lẽ là nhà sản xuất nổi bật nhất 2016 với rất nhiều dự án của các ca sĩ và đứng sau khá nhiều bài hit”.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu được coi là một trong những người làm nên thành công của Đông Nhi trong năm 2016. Hiếu chịu trách nhiệm toàn bộ phần âm nhạc của Nhi và “tạo nên chất nhạc được đánh giá là khá riêng biệt dù nó vẫn mang nặng hơi hướng thị trường”. Nhạc sĩ Hồng Kiên ghi dấu ấn phối khí rõ nét qua chuỗi chương trình In The Spotlight với Tùng Dương - Giao thoa và Trần Thu Hà hát nhạc Trần Tiến. Anh cũng sáng tác toàn bộ ca khúc cho Đinh Mạnh Ninh Live. Đứng sau thành công của Sing My Song năm qua là giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Đáng chú ý trong hạng mục MV của năm có Bống bống bang bang- sáng tác của Only C dành cho thiếu nhi do 365 trình bày với phần hòa âm và hình ảnh đậm màu sắc truyền thống. MV này trên YouTube có tới hơn 122 triệu lượt người xem.

Bảng Bài hát của năm không thể thiếu Ông bà anh- cú hit bất ngờ đã đưa Lê Thiện Hiếu thành sao sau một đêm. Tự sự tuổi 25 của Trương Thảo Nhi và Sau tất cả của Erik- Khắc Hưng cũng được đề cử cho danh hiệu này.

Năm qua được đánh giá là thời điểm bùng nổ của các nhân tố trẻ. Đề cử Cống hiến điểm mặt Erik, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi, Soobin Hoàng Sơn, và nghệ sĩ violon Hoàng Rob. Có ý kiến cho rằng ban nhạc Ngọt hay cặp đôi sáng tác cho dự án Bản nguyên của Hà Trần cũng xứng đáng góp mặt.

Bản nguyên nổi bật trong đề cử Album của năm. Album hát lại các bài tiếng Anh kinh điển của Đinh Hương cũng được nhắc đến. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn hiện diện cùng Thằng Cuội với nhiều bài hòa tấu do anh sáng tác.

Hạng mục chương trình của năm có Trên đỉnh phù vân của Phó Đức Phương, Đôi bàn tay thắp lửa của Bức Tường, Noo Phước Thịnh Live Concert…Khá thú vị khi hai ứng viên Hồ Ngọc Hà và Đông Nhi đều được BTC khen ngợi tiến bộ trong khả năng hát tại chỗ. It’s Show Time được nhận xét “là bước tiến lớn của Đông Nhi trong việc hát live”, Lovesong thì “ghi nhận thêm một bước khá dài trong việc hát live của Hồ Ngọc Hà”.

Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh đều được đề cử Ca sĩ của năm cùng với Hà Trần, Hà Anh Tuấn. Lễ bầu chọn giải âm nhạc Cống hiến diễn ra giữa tháng 3, trao giải trung tuần tháng 4 tại TPHCM.