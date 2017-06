Nữ ca sĩ khẳng định ban tổ chức chương trình 'Be a star - Bạn là ngôi sao' đã không thanh toán thù lao đúng như hợp đồng, bên cạnh đó đã xảy ra gian lận trong quá trình các thí sinh thi đấu.

Vừa qua, việc Hồ Quỳnh Hương rời ghế giám khảo chương trình Be a Star làm dấy lên nghi vấn cô tranh chỗ ngồi với Hari Won.

Sáng nay (26/6), đại diện truyền thông của Hồ Quỳnh Hương đã có thông cáo báo chính thức gửi đến giới truyền thông về việc cô rời ghế giám khảo chương trình Be a Star - Bạn là ngôi sao bị nghi do tranh chỗ ngồi với đàn em Hari Won.

Cụ thể, theo thông tin từ phía Hồ Quỳnh Hương, có 3 nguyên nhân dẫn đến việc cô rời ghế giám khảo chương trình này.

Thứ nhất, phía đơn vị sản xuất đã vi phạm quy định trong hợp đồng khi không thanh toán thù lao đúng thời hạn cho Hồ Quỳnh Hương. Cụ thể, tháng 2/2017, phía Hồ Quỳnh Hương nhận được lời đề nghị làm một trong hai giám khảo chính trong chương trình Be a Star - Bạn là ngôi sao. Theo cam kết trong hợp đồng, sau live show 5, nhà sản xuất chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao phải trả cát-sê cho phía Hồ Quỳnh Hương nhưng đến live show thứ 7 vẫn chưa thanh toán, cũng không thông báo về việc trả chậm. Khi được hỏi thì phía đơn vị này trả lời lý do là chưa đòi được nợ để thanh toán thù lao cho giám khảo. Với điều này, phía phía Hồ Quỳnh Hương đã có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác vì NSX đã vi phạm điều khoản hợp đồng.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù chương trình đã kết thúc vào tối qua (25/6) Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa nhận được thù lao.

Lý do đầu tiên mà Hồ Quỳnh Hương rời chương trình là do nhà sản xuất không trả thù lao đúng thời hạn.

Lý do thứ hai mà Hồ Quỳnh Hương rời ghế giám khảo chương trình do phát hiện những biểu hiện thiếu trung thực của nhà sản xuất dẫn đến việc thiếu công bằng. “Ngay khi live show 1 và 2 diễn ra, thí sinh nào hát với band nhạc thì hát thật, những thí sinh nào hát đĩa thì chỉ việc hát chồng trên giọng hát đã được thu sẵn. Khi thí sinh hát chồng thì chắc chắn giọng sẽ hay, mượt mà hơn”, phía Hồ Quỳnh Hương cho biết.

Hồ Quỳnh Hương đã trao đổi với người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc, yêu cầu phải dừng ngay việc cho hát chồng, nhưng đến show thứ 6 (đêm song ca với khách mời) thì tình trạng cũ lại tái diễn. Với Hồ Quỳnh Hương, sự việc này không chỉ tạo nên môi trường thi đấu thiếu công bằng, không minh bạch mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cô bởi nữ ca sĩ đảm nhận về phần chuyên môn.

Hồ Quỳnh Hương khẳng định phần thi đấu của các thí sinh diễn ra không công bằng.

Về lý do thứ ba, phía Hồ Quỳnh Hương cho biết trước khi ký kết hợp đồng đã có trao đổi với đại diện TVHub nên bố trí nữ ca sĩ ngồi giữa để dễ trao đổi với giám khảo hai bên. Thời điểm đó, nhà sản xuất cũng thuận theo quan điểm này vì chương trình chú trọng nhất yếu tố chuyên môn. Và vị trí chỗ ngồi trở thành một điều kiện để thực hiện hợp đồng ký kết giữa ê-kíp Hồ Quỳnh Hương và TVHub.

Liên tiếp ở các live show Hồ Quỳnh Hương đều ngồi ở vị trí không đúng như thoả thuận ban đầu.

Tuy nhiên, sau các live show thì phía nhà sản xuất Be a Star - Bạn là ngôi sao vẫn không thực hiện đúng cam kết trên. Cụ thể, ở live show đầu tiên, giám khảo khách mời là nam nên NSX chương trình gợi ý hai nữ (gồm Hồ Quỳnh Hương, Hari Won) ngồi hai bên để cân bằng đội hình. Cảm thấy điều này hợp lý nên phía Hồ Quỳnh Hương chấp nhận.

Đến live show thứ ba, nhà sản xuất vẫn chưa thay đổi vị trí chỗ ngồi của nữ ca sĩ vì “kỹ thuật set máy rất khó khăn”. Vì lợi ích chung của chương trình, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục đồng ý với sựu sắp xếp của NSX. Tuy nhiên, đến live show mà cô vắng mặt do đi lưu diễn ở Nhật thì vị trí ngồi của các giám khảo đã được hoán đổi mà không gặp khó khăn như phía nhà sản xuất từng trình bày. Nữ ca sĩ khẳng định không phải vì chuyện Hari Won được ngồi giữa hay vì bất kì khách mời nào mà cô quyết định rời chương trình, mà chính sự bất nhất của NSX về vị trí đã khiến cô không còn muốn hợp tác.

Đến live show Hồ Quỳnh Hương vắng mặt thì vị trí ngồi của giám khảo đã được thay đổi.

Chẳng những thế, NSX đã thông báo về việc Hồ Quỳnh Hương rút lui khỏi ghế nóng một cách không đầy đủ và chính xác, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương. Khi được chất vấn về việc này, NSX đã chối bỏ phát ngôn của mình và cho rằng "các báo tự đưa in", trong khi mọi thông tin được chính đại diện truyền thông của chương trình truyền tải đến các cơ quan truyền thông.