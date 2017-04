"Tôi không nhắc đến vợ vì cô ấy là người phụ nữ muốn thầm lặng đứng sau tôi. Và cho dù thành công hay thất bại trong cuộc sống cô ấy luôn là người để tôi chia sẻ âm thầm như cách mà cô ấy dành cho tôi... Và thế là đủ". Diễn viên Hồng Đăng chia sẻ với ngay sau khi đoạt giải Cánh diều vàng Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất cho vai diễn trong 'Zippo, mù tạt và em'.

Hồng Đăng cùng các thành viên đoàn phim nhận giải Cánh diều. Ảnh: Zing.

Tôi là người quá may mắn

Giải thưởng lần này có vẻ bất ngờ đối với anh?

- Quá bất ngờ! Vì tôi không tưởng tượng được bộ phim “Zippo, Mù tạt và Em” đã nhận tới 3 giải và cá nhân tôi lại thêm một lần nữa nhận giải thưởng vinh dự từ vai diễn của mình. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình cầm trên tay chiếc cúp Cánh diều vàng sớm như vậy...

Theo anh áp lực của những giải thưởng đối với các diễn viên chuyên nghiệp như thế nào?

- Mỗi giải thưởng là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng có áp lực riêng. Chẳng hạn giải Nam diễn viên truyền hình ấn tượng – VTV Award vừa qua, đó là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Với tôi, để nhiều khán giả biết đến đã là niềm mơ ước của đa số người làm nghệ thuật và giờ được khán giả yêu mến bình chọn đó là hạnh phúc vô cùng lớn. Nhưng khi sự tin tưởng và ưu ái đó của khán giả đặt nơi mình bản thân cần ý thức phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Hôm nay, tôi lại nhận thêm giải Cánh diều vàng, chắc chắn áp lực sẽ nhân đôi. Vì đây là giải thưởng được hội đồng chuyên môn bình chọn và đánh giá.

Có những nghệ sĩ cả đời đi đóng phim nhưng không bao giờ đạt giải. Việc thành công đến nhanh dễ khiến người ta ngủ quên trong chiến thắng? Và anh sẽ tận dụng giải thưởng lần này như thế nào, sẽ làm gì để người hâm mộ không thất vọng?

- Nói thật, tôi quá may mắn khi thành công đến với mình nhanh như vậy. Nhưng từ trước tới nay, tôi vẫn luôn nỗ lực khám phá chính bản thân qua từng vai diễn và không muốn bị “đo ni đóng giày” vào bất cứ dạng nhân vật nào. Chính vì điều đó, rất có thể sẽ có những lựa chọn sai, nhưng tôi nghĩ cái sai đó nó không được liệt vào dạng ngủ quên trên chiến thắng.

Giải thưởng lần này thêm một dấu ấn mới trên con đường diễn xuất của tôi và đồng thời cũng là động lực nhắc nhở tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến tốt hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả và đồng nghiệp, giới chuyên môn.

Vai Huy trong “Zippo, Mù Tạt và Em của Hồng Đăng để lại nhiều tình cảm đẹp với người hâm mộ.

Cánh diều năm nay bội thu cho các nghệ sĩ miền Bắc, trong đó anh đoạt "Diễn viên chính xuất sắc nhất", Công Lý với "Diễn viên phụ xuất sắc nhất". Anh nghĩ sao về quan niệm nghệ sĩ Bắc làm phim dễ đoạt giải còn nghệ sĩ miền Nam lại dễ mang về doanh thu cao cho phim?

- Tôi không nghĩ có chuyện rạch ròi Nam Bắc như vậy. Khi có các dự án tốt chúng tôi luôn dồn hết tâm sức của mình hay cũng có những bộ phim nội dung chưa đầy đặn, đạo diễn sẽ cố gắng tìm tòi những điểm nhấn cho diễn viên để làm sao họ phát huy tốt nhất khả năng cùng sự sáng tạo. Tôi thấy, có rất nhiều giải thưởng khác diễn viên phía Nam cũng đạt được và ghi dấu ấn.

Vợ tôi luôn muốn thầm lặng như cô ấy vẫn thế...

Anh muốn dành giải thưởng này cho ai? Đạo diễn, bạn diễn hay có thể là người vợ của mình không? Hay sẽ là khán giả những người luôn ủng hộ và có những góp ý cho anh?

- Giải thưởng lần này có lẽ tôi muốn được dành tới đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy. Vì đây cũng là “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết của 2 đạo diễn. Chúng tôi đã có quãng thời gian làm việc nghiêm túc và vất vả với nhau. Chưa kể không ít lần tranh luận khá quyết liệt tại hiện trường với những quyết định về diễn xuất và tạo hình nhân vật. Tôi muốn được cảm ơn các anh vì sự phân tích hợp lý và việc hợp tác rất ăn ý trong bộ phim này.

Tôi thấy trong phần cảm ơn anh không nhắc đến vợ. Vì sao vậy?

- Tôi không nhắc đến vì vợ tôi là người phụ nữ luôn thầm lặng đứng sau tôi. Và cho dù thành công hay thất bại trong cuộc sống cô ấy luôn là người để tôi chia sẻ âm thầm như cách mà cô ấy dành cho tôi... Và thế là đủ!

Anh có nghĩ mình sẽ lấn sân sang lĩnh vực phim điện ảnh sau khi nhận giải thưởng này?

- Đã có vài bộ phim điện ảnh mời tôi tham gia, tất nhiên không phải vai chính. Nhưng có lẽ là chưa đủ duyên nên lần nào có phim trong Nam lại đúng lúc đó lịch tôi kín mít.

Đồng thời vai diễn này trước đó đã mang về cho anh giải thưởng nam diễn viên truyền hình ấn tượng – VTV Award.

Vai diễn trong phim "Người phán xử" là sự hoá thân hoàn toàn lột xác của anh so với những nhân vật trước đây. Anh có nghĩ với vai diễn này sẽ giúp anh vượt qua được những cái bóng trước đó?

- Mỗi bộ phim là một hi vọng, vì đó là mồ hôi và nước mắt của cả một tập thể, không riêng cá nhân nào. Đặc biệt với tôi, có thể sẽ sai trong cách thể hiện dạng vai mới nhưng tôi luôn dành tình yêu và tâm huyết với nhân vật mình đảm nhận. Để vượt qua được các đỉnh do mình tạo ra không phải dễ, nhưng tôi luôn tin rằng với nhiệt huyết và cách khai thác nhân vật hi vọng sẽ luôn làm mới mình qua các dạng vai diễn khác nhau.

Anh đang tham gia dự án phim mới với hai bạn diễn quen thuộc, ăn ý là Mạnh Trường và Hồng Diễm. Anh có thể chia sẻ về vai diễn mới của mình?

- Tôi đang tham gia một dự án phim truyền hình dài tập cùng Hồng Diễm và Mạnh Trường. Vai diễn lần này của tôi lại là cuộc tình tay 3 nhưng không phải hình tượng soái ca nữa... Ngoài ra đây là bộ phim được đầu tư rất kỹ về mặt hình ảnh, sử dụng máy quay 4k và thu âm đồng bộ. Tôi tin và hy vọng khán giả tiếp tục ủng hộ tôi cũng như những bộ phim của VFC. Cảm ơn những chia sẻ của anh!