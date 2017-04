TP - Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, khẳng định với PV Tiền Phong chiều 16/4, đồng ý phương án thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 tại khu nghỉ dưỡng ven biển thay vì phương án trước đó tại động Thiên Đường.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình khẳng định việc không tổ chức phần thi trang phục dân tộc tại động Thiên Đường “hoàn toàn không phải do lo sợ ảnh hưởng tới hang động”. Lãnh đạo Sở ký văn bản báo cáo kết quả thẩm định phương án địa điểm tổ chức phần thi trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017.

Theo đó, báo cáo phương án tổ chức tại hang động Thiên Đường nêu: Đây là phương án có sự khác biệt cao tạo nên sức quảng bá lớn, thu hút sự theo dõi của khán giả truyền hình cũng như sức hút du khách.

Việc tổ chức chương trình kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ với sự tham gia của khoảng 600 người, mọi hoạt động diễn ra trên cầu thang gỗ có sẵn không tiếp xúc với nền hang hay thạch nhũ. Báo cáo cũng dẫn ra các chỉ số quan trắc môi trường đảm bảo về tiếng ồn, hàm lượng khí CO, NO 2 , SO 2 đều trong mức cho phép.

Tuy nhiên phần thi trang phục ở đây gặp những khó như khán giả xem trực tiếp hạn chế, các khâu đảm bảo cho việc tổ chức thi gặp khó khăn do di chuyển xa và địa hình bất tiện.

Đặc biệt nếu tổ chức tại động Thiên Đường, BTC phải đối mặt với mùa mưa lũ tại vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và động Thiên Đường nói riêng. Theo báo cáo phân tích của các chuyên gia, BTC và thí sinh có thể gặp lũ, mưa lớn trong thời gian thi.

Khoảng cách di chuyển từ Đồng Hới tới động Thiên Đường hơn 70km, chưa kể một loạt điểm có khả năng ngập lụt và lũ như Phong Nha, Troóc, Chày Lập. Dựa vào báo cáo thẩm định nêu trên, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình “không đề xuất phương án thi trang phục dân tộc Hoa hậu Hòa bình quốc tế tại động Thiên Đường”.

Cuộc thi này diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort để đảm bảo an toàn cho thí sinh và công tác tổ chức, cũng như thương hiệu nổi bật của du lịch Quảng Bình.

Ông Vương Duy Biên ,Thứ trưởng Bộ VHTTDL trả lời Tiền Phong: “Trong giấy phép Bộ đồng ý địa điểm tổ chức tại Quảng Bình. Tuy nhiên tôi cũng nói rõ với BTC: Không ủng hộ thi trang phục dân tộc trong hang động, vì không ít thì nhiều ảnh hưởng tới hệ sinh thái trong hang động. Cuộc thi diễn ra tại bãi biển, BTC tạo điều kiện để khách vào tham quan hang động cũng là cách quảng bá, cứ gì phải tổ chức trong hang mới là quảng bá du lịch”.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 (Miss Grand International) dự kiến diễn ra 5-26/10 tại Quảng Bình. Tại Hà Nội tối 17/4, BTC họp báo công bố khởi động Chung kết cuộc thi với sự tham dự của đương kim Miss Grand International 2016 người Indonesia và các Á hậu. Cuộc thi ra đời năm 2013 tại Thái Lan, năm nay dự kiến thu hút khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.