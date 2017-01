TP - Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Ninh Bình không chỉ cuốn hút hàng triệu du khách mỗi năm mà nơi đây còn là điểm dừng chân của các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Nhiều địa danh nổi tiếng trên địa bàn tỉnh đã được lấy làm bối cảnh trong những bộ phim “bom tấn” của Hollywood. Ðặc biệt, những đoàn làm phim đã biến bà con nông dân nơi đây thành các diễn viên, hướng dẫn viên không chuyên.

Một số cảnh quay trong phim Kong - Skull Island. Ảnh: Ð.H.

Hấp dẫn bởi những bối cảnh… kỳ lạ

Những năm gần đây, nhiều địa danh nổi tiếng trên địa bàn Ninh Bình được một số đoàn làm phim trong nước và quốc tế lấy làm bối cảnh để dựng phim. Chỉ tính riêng khu quần thể danh thắng Tràng An, thời gian qua đã đón hơn 10 đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến dựng phim, ghi hình, chưa kể các đoàn làm phim phóng sự, truyền hình thực tế của Ðài Truyền hình Việt Nam, NKH Nhật Bản, TBS Hàn Quốc, Bỉ…

Trong đó, có thể kể đến các bộ phim tiêu biểu như Ðông Dương (Pháp), Người Mỹ trầm lặng (đạo diễn Phillip Noyce), Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc (đạo diễn người Pháp gốc Trung Quốc Ðới Tư Kiệt), Canaries (Chim Bạch Yến, đạo diễn Peter Stray), Ðừng đốt (đạo diễn Ðặng Nhật Minh), Tấm Cám: Chuyện chưa kể (đạo diễn Ngô Thanh Vân), King Kong 2: Kong- Skull Island (đạo diễn Jordan Vogt Roberts, hãng phim Legendary Picture - Mỹ), Thiên mệnh anh hùng…

Với sự có mặt của nhiều đoàn làm phim danh tiếng thế giới, nhiều người đã ví Ninh Bình giống như phim trường mới của “kinh đô” điện ảnh thế giới Hollywood. Ông Nicholas Simon - người đảm nhận vai trò sản xuất hiện trường của phim King Kong 2: Kong - Skull Island nhận định, phong cảnh Việt Nam đẹp rực rỡ trong 2 trailer mới của Kong - Skull Island cho thấy lựa chọn đúng đắn của êkíp làm phim.

Ông Nicholas Simon chia sẻ: “Ðạo diễn Jordan chọn Việt Nam bởi lý do lớn nhất là bối cảnh kỳ lạ so với góc nhìn người phương Tây. Việt Nam có bối cảnh đẹp hàng đầu thế giới, trong đó Phong Nha – Kẻ Bàng ở Quảng Bình, Tràng An ở Ninh Bình là những nơi đẹp nhất, với những thung lũng trập trùng. Phong Nha, Kẻ Bàng thuộc nhóm những hang động gây kinh ngạc. Quá trình khảo sát của chúng tôi xác nhận điều đó”.

“Tôi hy vọng khi những bộ phim mới thực hiện trong năm 2015, 2016 chính thức được khởi chiếu, ví dụ như phim Kong: Skull Island, hay phim Canaries (Chim Bạch Yến), sẽ góp phần đưa Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực Ðông Nam Á”. Ông Bùi Văn Mạnh

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong

, ông Bùi Văn Mạnh- Phó Giám đốc Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An lý giải, sở dĩ Ninh Bình hấp dẫn đoàn làm phim bom tấn của Mỹ cũng như nhiều hãng phim lớn khác là do địa phương sở hữu nhiều cảnh quan, sông nước, núi non, hang động vô cùng độc đáo và kỳ thú. Cùng với các giá trị về lịch sử, văn hóa truyền thống tồn tại từ nghìn đời đã đưa Ninh Bình trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim, các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.

“Ðặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Ðông Nam Á. Nơi mang vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt, một bảo tàng địa chất ngoài trời và là một kiệt tác được sáng tạo bởi tạo hóa” - ông Mạnh nói.