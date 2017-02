Những điệu khèn, tiếng sáo mang âm hưởng vùng cao vang vọng mãi trong không gian mờ lạnh hơi sương ở Fansipan Legend trong sự háo hức và cổ vũ nhiệt tình của những du khách.

Lễ hội khèn, hoa – Không gian văn hoá Tây Bắc mở đầu chuỗi Lễ hội tưng bừng, rộn rã tại khu du lịch Fansipan Legend ngay trong sáng mùng 3 Tết (ngày 30/1/2017) đã thu hút đông đảo du khách. Đến từ Đà Nẵng cùng gia đình, anh Phạm Quốc Minh chia sẻ: “Lên Sa Pa tận hưởng không khí mùa đông miền Bắc và check in Nóc nhà Đông Dương, ai ngờ lại được tham gia một sự kiện văn hóa đặc sắc, ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc ngay tại khu cáp treo Fansipan. Bọn trẻ nhà tôi rất hứng thú”.

Sau khi đã trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc sắc trong lễ hội, du khách tiếp tục lướt mây, băng qua đại ngàn để đón xuân trên đỉnh cao Fansipan. Đến Fansipan Legend để say văn hóa miền cao đặc sắc, say hương rượu cần, rượu ngô nồng ấm, say ánh mắt trong veo của những cô gái Thái, Mường,… để thêm yêu quê hương, đất nước.