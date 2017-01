Nhân Ngày Giỗ tổ Ngành may 12/12, thương hiệu áo dài Ngân An kết hợp với nhà thiết kế Tiến Lợi cùng thực hiện chương trình thời trang nghệ thuật với tên gọi "Để có một ngày" diễn ra vào chiều tối 7/1 tại Hà Nội.

Đêm thời trang nghệ thuật “Để có một ngày”, NTK Anh Thư sẽ giới thiệu đến khán giả bộ sưu tập mới mang tên “Hà Nội 12 mùa hoa” và bộ sưu tập dạ hội Đa sắc của nhà thiết kế Tiến Lợi. Tham gia đêm diễn có những cựu người mẫu Trần Bảo Ngọc, Hoàng Xuân, Quỳnh Nga, Vân Anh, Ngô Thúy Hà, Trần Thanh Hà, cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh... và hoa hậu Thu Thủy, á hậu Tô Hương Lan..

Đây là thế hệ những người mẫu, hoa hậu chạm ngõ làng thời trang và đăng quang từ những năm 1990, 2000. Nhiều gương mặt trong số này đã không còn trình diễn trên sân khấu từ lâu.

“Để có một ngày” là chương trình mà NTK Ngân An – Anh Thư muốn tạo một không gian không chỉ để trình diễn những bộ sưu tập thời trang mới, mà còn để ôn lại những năm tháng mà thương hiệu Ngân An bên cạnh những người mẫu khi họ có những bước đầu tiên chập chững đến với nghề người mẫu vốn còn rất “hoang sơ” hai thập kỷ trước ở VN.

Thương hiệu áo dài Ngân An là một trong những người đóng góp từng viên gạch đầu tiên, cùng với thế hệ vàng các người mẫu, hoa hậu ảnh của Hà Nội đẩy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ vào sân khấu thời trang của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Chia sẻ về đêm thời trang nghệ thuật này, NTK Ngân An cảm động chia sẻ : Ngay từ nhỏ bà đã được mẹ truyền ngọn lửa đam mê những tà áo dài truyền thống. Niềm đam mê của người con gái phố cổ Hà Nội đã giúp bà và thương hiệu áo dài Ngân An không lúc nào không nguôi nghĩ ra những thiết kế, sáng tạo mới áo dài, để làm sao áo dài Việt Nam có thể trở thành niềm kiêu hãnh của mỗi phụ nữ Việt Nam khi giao lưu với bạn bè Quốc tế.

Cùng đồng hành với thương hiệu áo dài Ngân An, NTK Tiến Lợi chia sẻ anh muốn cảm ơn những tình cảm mà khán giả yêu thời trang Hà Nội bộ sưu tập của anh sẽ là những mẫu đầm dạ tiệc xuất hiện lần này không quá đặc biệt nhưng mang đậm bản sắc của từng người mẫu. “Để có một ngày” còn ý nghĩa hơn khi một trong những mẫu áo dài mới và đẹp nhất của nhà thiết kế Anh Thư sẽ được đấu giá quyên tiền ủng hộ cho Quỹ Thiện Nhân để giúp các em bị khuyết bộ phận sinh dục có cơ hội để được mổ và chữa trị .

Một số hình ảnh của BST "Hà nội 12 mùa hoa":

Người mẫu Bảo Ngọc.