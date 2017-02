Sáng nay, 22/2, ban tổ chức giải thưởng Cống hiến lần thứ 12 vừa công bố các hạng mục đề cử của năm, bao gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Là một gương mặt ca sĩ đình đám 'càn quét' các bảng xếp hạng âm nhạc bằng những bản hit trong suốt năm qua, liên tục xô đổ các kỷ lục và từng giành giải 'Ca sĩ của năm' tại giải Cống hiến năm ngoái nhưng Sơn Tùng lại hoàn toàn vắng mặt trong các đề cử của năm nay khiến nhiều người thắc mắc.

Ban tổ chức cho biết vừa qua Sơn Tùng cho ra mắt hai MV “Lạc trôi” và “Nơi này có anh”… tuy nhiên những MV này đều ra mắt vào năm 2017 nên không thể đưa vào danh sách đề cử lần này.

Còn về MV 'Chúng ta không thuộc về nhau', ban tổ chức cho biết họ không có đủ thẩm quyền để kết luận sản phẩm này có đạo nhạc hay không, nhưng vẫn biết có nhiều sáng tạo hay không. "Nếu các bạn đọc báo sẽ thấy rất nhiều bài báo phân tích những cảnh quay giống ở MV nào hay âm nhạc giống ca khúc nào, và chúng tôi thấy đây là một sản phẩm có tính sáng tạo không cao" - đại diện ban tổ chức trả lời.

Thực tế, khi Sơn Tùng ra mắt MV 'Chúng ta không thuộc về nhau' hồi năm ngoái đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cho rằng MV này 'đạo nhái' quá nhiều các cảnh quay từ những MV Hàn Quốc.

Đêm trao giải Âm nhạc

dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2017 tại TP. HCM.

Danh sách các hạng mục đề cử giải thưởng Cống hiến:

- Nhà sản xuất của năm: Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa, Quốc Trung

- MV của năm: Bánh trôi nước, Bống Bống Bang Bang, Cause I Love You, Gửi anh xa nhớ, Phía sau một cô gái

- Bài hát của năm: Gửi anh xa nhớ, Mơ, Ông bà anh, Sau tất cả, Tự sự tuổi 25

- Nghệ sĩ mới của năm: Erik, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi, Hoàng Rob, Soobin Hoàng Sơn

- Album của năm: Bản Nguyên - Trần Thu Hà, Đinh Hương Sings The Golden Oldies - Đinh Hương, Gửi người yêu cũ - Hồ Ngọc Hà, Thằng cuội - Trần Mạnh Tuấn, Trong - Nguyễn Thu Hằng

- Chuỗi chương trình của năm: In The Spotlight, Monsoon Music Festival, Sing My Song - Bài hát hay nhất, The Remix - Hoà âm ánh sáng, The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí.

- Chương trình của năm: Bốn mùa trong em - Nguyễn Ngọc Anh, Đôi bàn tay thắp lửa - Nhóm Bức Tường, Live Concert Noo Phước Thịnh, It's Show time - Đông Nhi, Love Songs - Hồ Ngọc Hà, Nâu nóng - Hà Anh Tuấn, Trên đỉnh phù vân - Phó Đức Phương

- Nhạc sĩ của năm: Tiên Cookie, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Hồng Kiên, Trần Mạnh Tuấn

- Ca sĩ của năm : Hồ Ngọc Hà, Trần Thu Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn