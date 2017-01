Đây là tập sách thứ ba của Tùng Leo sau Tìm nhau giữa Sài Gòn, Những con đường mang tên Đừng có nhớ. Với hành trình của tác giả Tùng Leo qua ba tập sách là một chặng đường phát triển tâm lý xuyên suốt của anh, một câu chuyện kết nối cả ba tập sách: câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về Sài Gòn.

Chuyển biến tinh tế của anh trong tập sách này là cách anh nhìn nhận về tình yêu, con người, cuộc sống. Bên này thương bên kia tuy là một tập tản văn – thơ nhưng lại chia chương như một cuốn tiểu thuyết, có lẽ vì khi đứng cạnh trong một tập sách, những cảm xúc tản mạn dường như đang cùng nhau dệt nên câu chuyện nào đó mà tùy theo sự nhặt nhạnh, kết nối chi tiết của người đọc, nó có thể trở thành những câu chuyện khác nhau.

Gấp lại tập tản văn là một nỗi niềm an yên, an yên một mình trong tình thương với người cũ sau khi chia tay, an yên để từ bên này nhìn về bên kia, an yên để bên này thương bên kia. Cứ mãi hoài, mãi hoài như thế.