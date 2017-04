TP - Khởi chiếu tại Việt Nam và thế giới từ 14/4, Fate of the furious là phần thứ 8 của loạt phim đình đám Fast and furious có thừa yếu tố thỏa mãn nhu cầu giải trí cho khán giả ưa cảm giác mạnh, nhưng lại xa rời tinh thần của các phần phim trước đó.

“Fate of furious” không mấy được lòng giới phê bình nhưng vẫn được dự đoán gây sốt trong tuần đầu ra mắt. Quá hoành tráng Phần thứ 8 có tựa đề Fate of furious (Số phận của những kẻ nổi điên), một cách chơi chữ từ Fast and furious (Nhanh và nguy hiểm) cũng khá hợp lý với nội dung. Dom Torreto và Letty đang trong kỳ trăng mật ở Havana (Cuba), các thành viên còn lại trở về cuộc sống bình thường. Một phụ nữ bí ẩn, Cipher (Charlize Theron) lôi kéo Dom xuất hiện, buộc Dom nhập cuộc chơi nguy hiểm và đáng nói là Dom phản bội lại gia đình-điều mà anh luôn bảo vệ. Loạt phim mang về hơn 4 tỷ USD doanh thu trong đó riêng phần 7 đạt 1,5 tỷ USD. Tưởng như phần 7 đạt tới đỉnh điểm của hành động và nguy hiểm, song phần phim mới nhất khiến khán giả thay đổi suy nghĩ. Cảnh hành động và kỹ xảo trong phim đạt tới tầm vóc hoành tráng và tốn kém hơn. Trong 250 triệu USD kinh phí có 17 triệu USD chi cho tiền xe cộ với hàng chục chiếc xe bị phá nát. Khán giả đam mê xe cộ có dịp chiêm ngưỡng một dàn ô tô của Mỹ như Dodge, Ford, Chevrolet hay các thương hiệu đỉnh của thế giới như Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Toyota, Subaru hay chiếc xe thửa riêng rất độc của Nissan trị giá tới 2 triệu USD. Chưa kể chiếc máy bay tư nhân bay chỉ hạ cánh tiếp nhiên liệu dành phục vụ nữ quái Cipher là phiên bản thổi phồng của máy bay Boeing 787 Dreamliner. Cuộc đua xe nảy lửa trên đường phố Havana chỉ là phần khởi động nhẹ nhàng khi vào phim. Cấp độ điên rồ trong các cảnh hành động tăng lên chóng mặt, đỉnh điểm là cảnh quay tại đường phố New York. Khán giả được chứng kiến cơn mưa xe hơi được kích hoạt tự động lao như thác đổ từ trên cao, dòng xe điên cuồng trượt trên đường phố. Các màn khoe xe cộ và tốc độ luôn là phần không thể thiếu của loạt phim, lần này nó không chỉ dừng lại ở xe hơi mà còn nâng cấp tới xe tăng hiện đại và tàu ngầm. Phần trước phô diễn cuộc trình diễn xe hơi từ trên cao thì nay là cuộc chiến giữa dàn xe khủng với chiếc tàu ngầm sở hữu vũ khí tối tân. Cảnh quay hành động và sự đầu tư kỹ xảo được nâng tầm hơn hẳn so với các phần trước. Tóm lại đạo diễn mới F. Gary Gray khá chiều chuộng thị giác của khán giả, khiến họ bị ngợp trong những cảnh cháy nổ quy mô tới mức siêu thực. Thiếu cảm xúc Những tưởng kết thúc phần Furious 7 là cái kết hợp lý cho cả loạt phim này, nhưng có lẽ khả năng hốt bạc của nó khiến các nhà sản xuất mạo hiểm làm thêm hẳn ba phần mới ăn theo. Sau phần 8, hai phần tiếp theo lần lượt ra mắt vào năm 2019 và 2021. Dù ghi nhận bữa tiệc hành động và kỹ xảo đã mắt suốt hơn hai tiếng đồng hồ của Fate of furious, nhưng khó hài lòng với kịch bản đơn giản và khá phi lí. Điều này chứng tỏ sự đuối sức và cạn ý tưởng của các nhà viết kịch bản. Tình cảm gia đình luôn là yếu tố quan trọng xuyên suốt các tập phim trước, tinh thần ấy trong phần phim này kém rõ nét. Thiếu vắng Paul Walker trong vai Brian cũng là tổn thất không nhỏ cho nhà làm phim, khiến họ phải kiếm cớ giải thích cho sự vắng mặt là do giải nghệ. Dom bị tách khỏi gia đình, các thành viên còn lại phải bắt tay với lực lượng đặc vụ để chống lại phe của Dom và nữ quái tin tặc Cipher. Thiếu Dom, các thành viên còn lại mất đi chất keo gắn kết và thủ lĩnh dẫn dắt. Họ trở nên mờ nhạt và thiếu đi cá tính vốn có. Khán giả bị cuốn theo sự sôi nổi của các cảnh hành động, nhưng dễ thấy hụt hẫng: Diễn viên có quá ít đất cho diễn biến tâm lý, thừa ồn ào nhưng thiếu giây phút lắng đọng. Ngoài dàn diễn viên sao của phim trước đó như Vin Diesel, Michelle Rodiguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, đạo diễn chiêu mộ thêm Charlize Theron và Helen Mirren. Phải nói Charlize Theron nâng tầm cho nhân vật nữ tin tặc điên rồ muốn châm ngòi thế chiến 3 trong phim này. Tạo hình mái tóc kỳ quặc, ánh mắt thông minh sắc lạnh tăng thêm phần bí ẩn cho Cipher. Chỉ tiếc là kịch bản còn nhiều lỗ hổng và khá lãng phí một diễn viên tài năng. Nữ hoàng màn ảnh Helen Mirren dù xuất hiện không nhiều nhưng ấn tượng, hứa hẹn còn xuất hiện trong các phần sau. Trong khi đó cặp diễn viên Dwayne Johnson-Jason Statham có nhiều cơ hội tung hứng cả trong các màn hành động lẫn đối đáp, nhưng gây cảm giác lố như trong phim hài nhảm nào đó. Phần 8 của Fast and furious được quay một phần tại New York-bối cảnh lần đầu tiên của loạt phim hành động tốc độ này. Phim cũng được quay ở Iceland, nơi diễn ra cảnh cháy nổ hoành tráng chưa từng có trước đây ở đất nước này. Đây cũng là một trong số phim Mỹ đổ về Havana quay sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba.