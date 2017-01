TPO - Chào mừng Xuân Đinh Dậu, tại đường sách Nguyễn Văn Bình- TP. HCM sẽ tổ chức nhiều chương trình vui chơi mang đậm không gian văn hoá truyền thống.

Đường sách xuân Đinh Dậu.

Từ ngày 18/1 đường sách sẽ có 22 gian hàng bán nhiều vật phẩm văn hóa phục vụ Tết như: Thiệp, bao lì xì, lịch, tranh gốm, đồ trang trí tết… Đặc biệt năm nay đường sách sẽ có sự xuất hiện của tranh đĩa gốm do họa sĩ Lê Thiết Cương thực hiện. Ngoài ra, các loại trà Việt như trà hoa cúc, trà ướp trong hoa sen tươi, các loại bánh mứt handmade, rượu hoa cúc, hoa sen, rượu quýt, rượu cam…



Song song đó, chuỗi hoạt động với 16 sự kiện được tổ chức liên tục và xuyên suốt từ 23/12 Âm lịch đến hết ngày mùng 5 Tết là một trong những điểm hấp dẫn nhất của Đường Sách Xuân năm nay. Mở đầu cho chuỗi sự kiện này là chương trình ra mắt sách “Bên này thương bên kia” diễn ra vào lúc 10g thứ 6 ngày 20.1 của tác giả Tùng Leo, MC của các chương trình truyền hình thực tế về thời trang, gameshow và ẩm thực trên Yan TV...

Hát quan họ tại đường sách Nguyễn Bình.

Tiếp đó là các chương trình theo chủ đề ngày Tết: “Pha trà sen đãi khách – Câu chuyện trà sen Việt” diễn ra vào tối thứ 6 ngày 20.1 do nghệ nhân Viên Trân chủ trì. Viên Trân sẽ vừa trò chuyện, vừa hướng dẫn vừa mời khách uống những chén trà sen do chính tay chị lựa từng búp trà, bông sen và ướp hương. Vào tối thứ 7 ngày 21.1 sẽ có chương trình “Trình diễn Nhã nhạc cung đình Huế” của gia đình nhạc công cung đình Huế là Nghệ nhân Vĩnh Tuấn. Các thành viên trong gia đình Vĩnh Tuấn sẽ đàn hát và giới thiệu nghệ thuật Cung đình cùng việc giới thiệu các loại đàn như đàn Tranh, đàn Tì Bà, đàn Kìm, đàn Cò. Vào tối thứ Hai ngày 23/1 sẽ là câu chuyện về “Mâm cơm tết của người Việt” thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Các nghệ nhan văn hoá sẽ nói chuyện và trực tiếp hướng dẫn làm một mâm cơm Tết theo phong cách của cả 3 miền.

Vào tối thứ 3 ngày 24/1 cầu chuyện chuyên đề “Trà Nhật và đồ dùng uống Trà Nhật” do người yêu trà Nhật – Nghệ nhân Bảo Đình Trương Long thực hiện. Ngoài biểu diễn cách pha, những lễ nghi của người Nhật trong việc dung trà, Bảo Đình Trương Long cũng trưng bày và giới thiệu về các đồ dùng để pha trà trong văn hóa xứ Phù Tang. Vào tối thứ 5 ngày 26/1 Nhà văn Nhật Chiêu sẽ trò chuyện chủ đề “Trà khan giọng tình”, nói về văn hóa người Việt khi uống trà lấy việc đàm đạo là chính. Tối thứ 7 ngày 28/1 Chương trình “Nhạc cổ truyền Việt Nam” do nhóm nhạc của bà chủ Hương Trà Việt – nghệ nhân Viên Trân thực hiện. Tối Chủ Nhật ngày 29/1 sẽ làm hương trình “Bói Kiều và Bình Kiều” do nhà văn Nhật Chiêu thực hiện. Với kiến thức đa dang cùng cách bói Kiều quen thuộc, nhà văn sẽ đưa khán giả tới với buổi tiệc văn chương giữa lòng đường sách.

Tối thứ Hai ngày 30/1 Chương trình Nhạc cổ truyền Việt Nam và các nhạc công nhạc cổ truyền với các nhạc cụ như sáo, tiêu, đàn tranh sẽ tấu lên những khúc nhạc dân tộc trong những ngày xuân mới. Tối thứ Ba ngày 1/2/2017 sẽ là chương trình Guitar show do nhóm nhạc gồm 4 tay guitar của nghệ sĩ Huỳnh Ngọc Chiến từ Quảng Nam vào Sài Gòn biểu diễn.

Ngoài ra trong những ngày vui Xuân, đường sách sẽ có nhiều hoạt động xuyên suốt. liên tục như vẽ tranh thư pháp, tặng quà lì xì và chúc Tết khách, trỉen lãm trưng bày hoa và thiệp Xuân…..