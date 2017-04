TP - Huế sẽ thêm một lần được quảng bá hình ảnh bởi sự kiện Festival nghề truyền thống từ 28/4 đến 2/5 tới- thông tin tại họp báo do Bộ Thông tin Truyền thông và lãnh đạo thành phố Huế tổ chức.

Không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề truyền thống năm nay gồm 13 nhóm nghề: Thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, dệt- may, mây tre, pháp lam. Khoảng 300 nghệ nhân các làng nghề nổi tiếng cả nước sẽ tụ về. Chưa kể sự tham gia của một số thành phố từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các chương trình nghệ thuật song hành có: Thời trang “Hội tụ bản sắc châu Á” tối 29/4 tại sân khấu quảng trường Quốc học trình diễn sưu tập của 19 nhà thiết kế Việt Nam và nước ngoài. Lễ hội Áo dài chủ đề “Hội họa Huế và áo dài” tối 30/4 tại cầu Trường Tiền. “Lễ tế tổ bách nghệ” là chương trình tổng hợp, ngoài lễ rước, vinh danh nghệ nhân và làng nghề còn loạt hoạt động: liên hoan sắc màu tuổi thơ, liên hoan diều, triển lãm ảnh, ca Huế, thư pháp, võ cổ truyền, lễ hội khinh khí cầu, âm nhạc đường phố...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lần đầu giới thiệu hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa cung đình Huế về đêm từ 22/4 đến 15/9 tại Đại Nội. Không gian ẩm thực ba miền thì tại Công viên 3 tháng 2.

Một số hoạt động khác: Triển lãm sưu tập cổ vật quí liên quan các làng nghề thủ công truyền thống; Phim và ca múa nhạc; giới thiệu các tour du lịch đến với các làng nghề, nhà vườn Thủy Biều, Kim Long...

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài, hàng trăm nữ sinh diễu hành bằng xe đạp cùng các nghệ nhân nghề truyền thống Huế. Xích lô hoa đưa đón du khách vận áo dài trên một số con đường. Tại công viên Lý Tự Trọng có triển lãm áo dài và hội họa, trưng bày nghề may áo dài truyền thống Huế; vẽ, thêu và in digital trên áo dài; may đo áo dài cho du khách.

Đặc biệt nhất chính là “Hội họa trong tà áo dài”. Hội họa Huế là một trong những đặc sản, bản sắc Huế nổi tiếng, có lịch sử lâu dài và có thành tựu lớn trong nền mỹ thuật nước nhà.Tối 30/4, một lần nữa áo dài lại tung bay trên những nhịp cầu Trường Tiền, có sự giao thoa với hội họa Huế, được các nhà thiết kế ba miền thực hiện. Như kỳ vọng của BTC, đây sẽ là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tinh hoa hội họa Huế, cầu Trường Tiền huyền thoại và áo dài- niềm tự hào của người Việt.