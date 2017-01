Môi trường đúng là vấn đề nóng nhất năm qua, được kỳ vọng đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Tự Long trong vai Táo Môi trường cũng là lựa chọn khá hợp lý.

Ô nhiễm môi trường biển trên diện rộng được tái hiện khá sinh động qua màn hát đối đáp giữa Táo Môi trường-Ngọc Hoàng trên nền nhạc Xa khơi. “Kìa biển rộng con nục con măng/ Con măng đâu?/ Con măng bụng trắng nhởn kia kìa”. Trách nhiệm tư lệnh ngành môi trường trong giải quyết hậu quả cũng được truy hỏi rốt ráo, nhưng câu trả lời vẫn ở dạng trốn tránh. - Biển sạch chưa? - “Biển có nước rồi, biển có muối rồi”. - "Quăng lưới có được cá hay không phải hỏi ngư dân chứ".

Bổ nhiệm cán bộ là một trong những vấn đề nhức nhối trong năm qua, được tái hiện tương đối đầy đủ trong chương trình Táo quân. Phần mở đầu Bắc Đẩu nhờ vả Táo Kinh-Công nhận hai đứa cháu mới ra trường về làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và kèm theo câu “Con của bố nó”, gợi nhắc câu chuyện bổ nhiệm cán bộ siêu tốc trong năm.

Năm ngoái có vòng quay may mắn, nay có hình thức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi, Táo Kinh-Công bốc trúng câu về tiêu chí quan trọng nhất để bổ nhiệm cán bộ. Tình trạng “Nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ” trở thành tiêu chí khi bổ nhiệm cán bộ đã được thẳng thắn bày tỏ.

Ngoài các gương mặt quen thuộc, Táo quân 2017 tạo cơ hội cho diễn viên trẻ hơn như Minh Tít, Trung ruồi dù đất diễn chưa nhiều

Táo Kinh-Công nhăn nhó vì “Táo tiền nhiệm trước khi về hưu bổ nhiệm một loạt cán bộ, giờ thần không còn cán bộ để bổ nhiệm”. Ngọc Hoàng trấn an: “Không phải cứ nghĩ về hưu là hạ cánh an toàn, phủi hết trách nhiệm. Hạ cánh rồi chưa chắc an toàn đâu”. Trong phần đọc Cáo cuối buổi chầu, Ngọc Hoàng truyền thông điệp “Từ nay không có chuyện bổ nhiệm người nhà”.