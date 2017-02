TPO - Sáng ngày 22/2, ông Nguyễn Minh Nhựt - Tổng giám đốc kiêm TBT NXB Trẻ đã lên tiếng xin lỗi về sự cố trong quá trình in cuốn sách Harry Potter và phòng chứa bí mật (Phiên bản màu).

Ông Nguyễn Minh Nhựt đang trao đổi về lỗi của cuốn Harry Potter và phòng chứa bí mật

Theo ông Nhựt, đây là cuốn sách mới nhất của Nhà văn J.K Rowling đang bán chạy trên khắp thế giới nên NXB Trẻ mong muốn bạn đọc Việt Nam sẽ được đọc những cuốn Harry Potter với chất lượng in ấn tương đương với thế giới. Bởi thế cuốn Harry Potter và phòng chứa bí mật được in với chất lượng cao, bìa cứng, hộp bao, giấy trắng cao cấp và hình ảnh minh hoạ màu được lấy từ cuốn sách gốc. Tuy nhiên trong quá trình in Harry Potter và phòng chứa bí mật đã bị một lỗi bí mật: Đó là dòng chữ “Harry Poter” bằng nhũ vàng in trên gáy sách đã bị rơi rụng trong quá trình đóng gói. “Đây không phải là lỗi lớn với một cuốn sách, nhưng theo chúng tôi một cuốn sách có tiêu chuẩn chất lượng cao thì không thể chấp nhận được. Nhưng khi phát hiện thì chúng tôi đã phát hành hơn 4 ngàn cuốn nên không thể thu hồi ngay tức thì. Bởi thế chúng tôi xin lỗi độc giả và sẽ có chương trình đền bù cụ thể”.

Theo ông Nhựt với những bạn đọc nào đã mua cuốn sách Harry Potter và phòng chứa bí mật bị lỗi ở gáy sách thì có thể đổi trả lại để lấy cuốn sách không bị lỗi khác và toàn bộ chi phí vận chuyển NXB Trẻ sẽ chịu. Còn với những bạn đọc chấp nhận cuốn sách bị lỗi trên, NXB Trẻ sẽ tặng 01 cuốn sách Harry Potter- Đứa trẻ bị nguyền rủa (Phiên bản kịch) đồng thời được tham gia chương trình xổ số để nhận sách của NXB Trẻ.

Được biết cuốn Harry Potter và phòng chứa bí mật là là tập 2 của bộ truyện Harry Potter phiên bản màu do NXB Trẻ thực hiện. Tuy giá bán trên 500 ngàn/cuốn nhưng cuốn 01 năm 2016 vẫn tiêu thụ trên 7 ngàn. Dự kiến cuốn Harry Potter và phòng chứa bí mật sẽ được in khoảng 7 ngàn cuốn.