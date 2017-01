TPO - Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuât bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Văn học giải trình về cuốn sách chưa phát hành đã phát tán. Chiều 11/1, đại diện NXB Văn học trả lời chính thức về cuốn truyện tranh dán nhãn 18+ "Hiệp sỹ lưu ban".

"Hiệp sĩ lưu ban" truyện tranh chưa phát hành đã gây dư luận

Sáng 11/1, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hoà cho biết Cục yêu cầu đơn vị xuất bản giải trình về việc "chưa có quyết định xuất bản đã phát tán một số nội dung của cuốn sách. Cục cũng yêu cầu đơn vị này nộp tài liệu liên quan để Cục xem xét".

“Hiệp sĩ lưu ban” tập 1, tác giả Riku Misora, dịch giả Torarika do Nhà xuất bản Văn học liên kết với Công ty Cổ phần XYZ xuất bản. Đại diện NXB cho biết đã nhận được lưu chiểu cuốn sách “Hiệp sĩ lưu ban” đang đối chiếu, so sánh với bản thảo được biên tập và duyệt in.

“Theo cam kết của công ty cổ phần XYZ, hiện tại cuốn sách tập 1 chưa được phát hành ra thị trường. Theo giải trình của cty, đơn vị này chỉ gửi cho một số đơn vị truyền thông để chuẩn bị giới thiệu, quảng bá sách sau khi chính thức có quyết định phát hành”, đại diện NXB nói.

Theo lí giải của NXB Văn học, tập truyện tranh này mang phong cách Light Novel, tức văn phong gần gũi người đọc, nội dung đơn giản dễ hiểu và mang tính giáo dục cao, giúp các bạn trẻ vượt qua những giờ học căng thẳng, áp lực. “Tuy nhiên do có một số hình ảnh minh họa có phần gợi cảm, để phù hợp với đối tượng độc giả, Nhà xuất bản Văn học và đối tác liên kết đã thống nhất ghi dòng chữ “Truyện dành cho lứa tuổi 18+” trên bìa sách để thông tin đến bạn đọc”, đại diện NBX khẳng định.

NXB Văn học cũng chia sẻ nội dung của “Hiệp sĩ lưu ban”: Xoay quanh những hiệp sĩ Pháp thuật, những người có thể sử dụng ma thuật và chiến đấu bằng vũ khí được tạo ra bởi chính linh hồn của họ. Mục đích cao quý của họ là để bảo vệ dân thường, chiến đấu vì công lý.

Kurogane Ikki được gửi đến trường đào tạo các hiệp sĩ Pháp thuật để theo học. Tài năng có hạn liên tục bị lưu ban, cậu được xem như một nỗi đau khổ của gia đình vì đã không tiếp nối được truyền thống gia đình danh giá có nhiều hiệp sĩ pháp thuật lừng danh. Cậu bị gia đình bỏ rơi, chỉ có cô em gái là yêu thương anh hơn tất cả.

Tại trường Pháp thuật, Ikki đã gặp công chúa Stella. Do bị xếp nhầm vào chung phòng, cả hai xảy ra hiểu lầm và phải giải quyết bằng một trận giao đấu pháp thuật. Công chúa Stella đạt thủ khoa, tài năngphải chịu thua Ikki đầy nghị lực và ý chí quyết tâm chiến thắng.

Điều kiện: “Kẻ nào thua phải phục tùng người thắng suốt đời” trở thành hiện thực. Tình yêu nảy nở giữa hai người. Trong một lần cùng em gái và bạn đi chơi, bốn người họ đã gặp một nhóm người xấu, một tổ chức phạm tội khét tiếng có vũ khí bạo lực đàn áp khủng bố con tin với mục đích xấu.

Để bảo vệ người dân, công chúa Stella ra tay chiến đấu, bất chấp tất cả, kể cả điều kiện giao đấu nếu thua sẵn sàng cởi bỏ quần áo trước đông người. Không may cho Stella, khi kẻ thù có vũ khí tàn bạo và sự ác độc hơn người, cô phải đau khổ cởi bỏ quần áo, chấp nhận chịu nhục nhã.

Sự cao thượng, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận tất cả vì người khác của Stella đã khiến Ikki vô cùng cảm phục và yêu cô nhiều hơn hết thảy. Tình yêu đã khiến Ikki mạnh mẽ hơn. Anh quyết tâm tham gia giải đấu giành Thất tinh võ vương và cuối cùng đã thành công nhờ nghị lực phi thường. Ikki đã thực sự là chính mình, vượt lên trên hoàn cảnh và bản thân, vượt qua mọi khó khăn thử thách để chiến thắng cuộc sống.