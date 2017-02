TPO - Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 đang diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, California vào tối 26/2 (theo giờ Mỹ). Hiện tượng Lala Land đã càn quét nhiều giải thưởng lớn nhưng dường như đang đuối thế ở Oscar.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất không ngoài dự đoán xướng tên ngôi sao da màu Viola Davis trong tác phẩm Fences. Cô cũng từng nhận giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng tiền Oscar cho màn thể hiện xuất sắc của mình. Davis từng 3 lần nhận đề cử Oscar, nhưng đây là lần đầu tiên cô sở hữu tượng vàng danh giá. Xúc động trước giây phút thiêng liêng, Davis phát biểu: “Tôi lựa chọn trở thành một nghệ sĩ và cảm ơn Chúa tôi đã làm điều đó. Bởi vì nghề nghiệp của chúng ta là cách duy nhất để thể hiện rõ cách chúng ta sống”.

Ngôi sao da màu Viola Davis giành chiến thắng nhờ vai diễn trong tác phẩm Fences

Người được xướng tên đầu tiên là nam diễn viên Mahershala Ali. Anh giành giải ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim đồng tính Moonlight. Đây là chiến thắng đầu tiên của anh ở đấu trường điện ảnh hàng đầu thế giới này. Anh cũng là diễn viên đạo Hồi đầu tiên sở hữu tượng vàng Oscar.

Một cảnh trong Moonlight.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm The Salesman của điện ảnh Iran. Ban đầu, đạo diễn Asghar Farhadi vốn không thể đến nhận giải tại Mỹ do chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khi Viện hàn lâm Mỹ thông báo ông được đặc cách, Farhadi từ chối để phản đối Trump. “Sự vắng mặt của tôi là để bày tỏ sự tôn trọng với người dân của đất nước tôi”, ông cho biết.

Dù bị chê bai khá nhiều về nội dung, bom tấn Suicide Squad cũng chen được một chân vào Oscar năm nay với giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất.



Suicide Squad nhận giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất.

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them chiến thắng ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc nhất, đánh dấu tượng vàng thứ 4 trong sự nghiệp của nhà thiết kế huyền thoại Colleen Atwood.

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them có tượng vàng.

Năm nay, La La Land đứng đầu danh sách đề cử với tổng cộng 14 đề cử trên 13 hạng mục (Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhận đề cử kép), trong đó bao gồm Phim truyện, Đạo diễn, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính và Kịch bản xuất sắc (dành cho kịch bản gốc). Ban đầu, phim được kỳ vọng san bằng hoặc vượt qua kỷ lục 11 chiến thắng trong một đêm Oscar của các tác phẩm kinh điển bao gồm Ben-Hur (1959), Titanic (1997) và Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Tuy nhiên, với chiến thắng Dàn dựng âm thanh dành cho Arrival, Hòa âm xuất sắc cho Hacksaw Ridge và Thiết kế phục trang xuất sắc nhất cho bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them, La La Land đã mất cơ hội phá kỷ lục của các siêu phẩm trước đó. Và giải đầu tiên dành cho La La Land là Thiết kế sản xuất xuất sắc.