TPO - Giải thưởng "Phim hay nhất" ban đầu gọi tên tác phẩm nhạc kịch La La Land. Tuy nhiên, sau đó, trong lúc đoàn làm phim La La Land đang phát biểu trong xúc động, người công bố giải - tài tử 79 tuổi Warren Beatty - cho biết ông xướng nhầm và giải thưởng thực sự thuộc về Moonlight.

Warren Beatty giải thích ban đầu ông nhìn thấy tên Emma Stone liền gọi tên La La Land là "Phim hay nhất". Cuối cùng, khi Warren Beatty nhìn lại và thừa nhận bản thân công bố nhầm. Tờ ghi giải thưởng viết Moonlight là "Phim xuất sắc".

Như vậy, tuy sở hữu nhiều tượng vàng nhất, nhưng La La Land lại vụt mất những đề cử ở các hạng mục chính, chỉ giành được tượng vàng cho giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất, Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhất.

Trước lễ trao giải của Viện hàn lâm Mỹ, một số tờ báo danh tiếng quốc tế chỉ trích, nếu giải Phim truyện xuất sắc thuộc về La La Land thì thực sự là “thảm họa”.

Theo các tờ báo này, 2016 đánh dấu một năm biến động trên thế giới với hàng hoạt vấn đề nóng hổi liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, chính trị… Tuy nhiên, La La Land lại đứng ngoài vòng xoay này. Tác phẩm ca nhạc vũ này không mang hơi thở thời đại, không phản ánh được những bức xúc nổi cộm trong xã hội.

Giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất thuộc về Casey Affleck trong tác phẩm Manchester by the Sea. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của anh sau hai lần đề cử.

Trong phim Casey Affleck vào vai Lee Chandler, một người đàn ông có quá khứ đau khổ phải trở thành người giám hộ cho cậu cháu trai sau nhiều năm xa cách.

Casey Affleck



Như vậy, tài tử Ryan Gosling của La La Land đã vuột mất tượng vàng Oscar, dù nhận được giải thưởng ở hạng mục này tại Quả cầu vàng 2016.

Tuy vậy, giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã nằm trọn trên tay đạo diễn Damien Chazelle của La La Land. Với chiến thắng này, Chazelle trở thành đạo diễn trẻ nhất trong lịch sử sở hữu tượng vàng Oscar danh giá ở tuổi 32.

“Đây là một bộ phim về tình yêu và tôi may mắn tìm được tình yêu của đời mình khi thực hiện tác phẩm”, Chazelle cho biết. Thêm một niềm vui nữa cho ê kíp La La Land, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Emma Stone. Đây là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Stone sau 2 lần đề cử. Tài tử Leonardo DiCaprio là người công bố giải thưởng quan trọng này.

Trước đó, Emma Stone vinh dự sở hữu Quả cầu vàng, giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất, ở cùng hạng mục.

Emma Stone



Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất không ngoài dự đoán xướng tên ngôi sao da màutrong tác phẩm Fences. Cô cũng từng nhận giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng tiền Oscar cho màn thể hiện xuất sắc của mình.

Davis từng 3 lần nhận đề cử Oscar, nhưng đây là lần đầu tiên cô sở hữu tượng vàng danh giá. Xúc động trước giây phút thiêng liêng, Davis phát biểu: “Tôi lựa chọn trở thành một nghệ sĩ và cảm ơn Chúa tôi đã làm điều đó. Bởi vì nghề nghiệp của chúng ta là cách duy nhất để thể hiện rõ cách chúng ta sống”.

Ngôi sao da màu Viola Davis giành chiến thắng nhờ vai diễn trong tác phẩm Fences

Người được xướng tên đầu tiên là nam diễn viên Mahershala Ali. Anh giành giải ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim đồng tính Moonlight. Đây là chiến thắng đầu tiên của anh ở đấu trường điện ảnh hàng đầu thế giới này. Anh cũng là diễn viên đạo Hồi đầu tiên sở hữu tượng vàng Oscar.

Một cảnh trong Moonlight.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm The Salesman của điện ảnh Iran. Ban đầu, đạo diễn Asghar Farhadi vốn không thể đến nhận giải tại Mỹ do chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khi Viện hàn lâm Mỹ thông báo ông được đặc cách, Farhadi từ chối để phản đối Trump. “Sự vắng mặt của tôi là để bày tỏ sự tôn trọng với người dân của đất nước tôi”, ông cho biết.

Dù bị chê bai khá nhiều về nội dung, bom tấn Suicide Squad cũng chen được một chân vào Oscar năm nay với giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất.



Suicide Squad nhận giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất.

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them chiến thắng ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc nhất, đánh dấu tượng vàng thứ 4 trong sự nghiệp của nhà thiết kế huyền thoại Colleen Atwood.

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them có tượng vàng.