TP - Phan Anh là một trong số cái tên phủ sóng rộng khắp mạng xã hội, truyền thông và những câu chuyện trà dư tửu hậu năm qua. Không chỉ ở con số hơn 20 tỷ đồng chung tay vì đồng bào miền Trung, Phan Anh khiến người ta phải tò mò vì những sóng gió, bầm dập của anh trên hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Phan Anh trong một lần đi thiện nguyện.

"Từ thiện để làm gì” chẳng phải cách dồn ép như một chương trình truyền hình khiến dân tình nổi sóng. Đó là trang web MC Phan Anh lập ra để lan tỏa thông điệp chung tay làm thiện nguyện, và minh bạch thông tin.

Tháng 10/2016 lũ miền Trung dồn dập đổ về, cũng là lúc MC Phan Anh gây sốc-dù anh không cố tình- khi bỏ ra 500 triệu đồng và kêu gọi “xin được chung tay với mọi người”. Hiệu ứng không ngờ chính là số tiền tăng vùn vụt theo từng ngày, lên đến hơn 24 tỷ đồng khi anh quyết định khóa tài khoản.

Từ hộp ruốc đến tặng bò, xây nhà

Phan Anh và những người bạn nhiệt tâm là một trong số những nhóm có mặt sớm nhất ở vùng lũ Quảng Bình - Hà Tĩnh. Bốn xã Mai Hóa, Thạch Hóa (Quảng Bình) và Phương Điền, Phương Mỹ và thôn Hương Giang, Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài phần tiền năm trăm ngàn đến một triệu đồng, quà hỗ trợ kèm theo hộp ruốc, muối mè hoặc lạc rang. Hơn 4.000 suất quà trong đợt một của tháng 10/2016, và hàng nghìn suất của các đợt sau. Ngay từ đầu Anh tuyên bố mọi chi phí di chuyển của các cá nhân đều không tơ hào đến món tiền dành cho đồng bào miền Trung.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng no dồn đói góp. Khi thiên tai ào đến người dân vùng lũ được hỗ trợ liên hồi, sau đó thì sao? “Đó là lý do tôi quyết định hướng tới thiện nguyện chuyên sâu với mong ước ở nơi mình tới thiện nguyện sẽ không còn cần thiết nữa. Chẳng ai không muốn sống tốt bằng chính lao động của mình cả. Bà con cũng mong thế thôi. Còn làm sao để thiện nguyện không còn mang tính thời vụ thì đơn giản lắm, hãy làm thiện nguyện bằng cả trí tuệ thấu đáo nữa”, Phan Anh tâm sự.

Số tiền đóng góp vượt xa dự kiến và những điều mắt thấy tai nghe khiến chàng MC không chỉ dừng ở hỗ trợ khẩn cấp như dự kiến, anh làm được ước nguyện “từ thiện chuyên sâu”. Đó là hỗ trợ mấy trăm con bò giống cho các hộ nghèo và cận nghèo tại hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh sau khi tham khảo nguyện vọng của bà con và chuyên gia.

Rồi Phan Anh nghĩ đến việc xây hai ngôi trường đạt chuẩn cho bọn trẻ ở vùng khó khăn. Ngoài số tiền mọi người tin tưởng trao gửi, Phan Anh còn nhận được hỗ trợ 10 tỷ đồng từ một doanh nghiệp xây trường.

Đi tìm sự tử tế

Có người nói Phan Anh dại, vì 500 triệu đồng của riêng gia đình anh cũng là món tiền lớn, vừa được tiếng giúp người lại nhẹ than, đỡ “ôm rơm rặm bụng”. Anh chỉ cần tiêu vèo một món tiền lớn trong đợt cứu trợ đầu tiên, thế là không bị soi mói, khỏi phải bay ra bay vào khảo sát và tính chuyện dài hơi, rồi đi cứu trợ thêm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam chịu lũ bất thường dịp cuối năm. “Tôi hoàn toàn không hối tiếc, vì vốn suy nghĩ tích cực. Thực ra tôi thấy mình được nhiều chứ. Sự tin tưởng, tin yêu đâu phải dễ gì có được”, anh nói.

Về những áp lực, thị phi đổ lên đầu, Phan Anh nói: “Cảm giác của một hành trình dài thì nhiều lắm, và khi nhắc đến, tôi chỉ nghĩ tới những hạnh phúc, ấm áp, may mắn, tin yêu. Những chuyện không lường trước được thì chỉ duy nhất là việc tôi không ngờ số tiền lại lớn thế mà thôi. Còn những chuyện còn lại đều nằm trong dự đoán. Bản thân tôi không thấy áp lực gì cho lắm”. Anh vượt qua mọi sự nhỏ nhen khá điềm tĩnh, bởi quan điểm “việc đáng thì làm” và “vượt qua hay không là do mình”. Anh cũng “cấm cửa” một số bình luận kém văn hóa, dù sẵn sàng tiếp nhận ý kiến trái chiều mang tính đóng góp.

Mọi người nhắc đến hành động tử tế của Phan Anh, bản thân anh nhắc đến sự tử tế được nhận trong hành trình đến miền Trung. Phan Anh thi thoảng lại khoe được chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, thậm chí được ở khu nghỉ dưỡng hay khách sạn sang trọng miễn phí. “Ở đâu các anh chị cũng thương thằng em và bảo mày làm việc lớn, còn việc nhỏ này để tụi tao lo. Nhưng trong lòng mình luôn nghĩ ngược lại, cùng chung một tấm lòng mới là việc lớn. Có quá nhiều người hơn tôi tưởng đang làm những chuyện tử tế. Còn nếu có thấy kẻ xấu tôi cũng vui lắm, vì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội nhìn rõ những thứ xấu xa của người khác để mà tránh”, anh chia sẻ.