TP - Sau nhầm lẫn khi xướng danh, đoàn làm phim Moonlight đổ bộ lên sân khấu ăn mừng chiến thắng bất ngờ trước đối thủ La La Land ở giải Phim hay nhất. Lễ trao giải Oscar diễn ra sáng 27/2 giờ Việt Nam.

Sao đổi ngôi

Năm ngoái, Oscar bị kỳ thị vì “quá trắng”, phần lớn cơ hội dành cho diễn viên Mỹ và da trắng. Vì lẽ đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ ngay từ vòng bầu chọn kêu gọi sự đa dạng hơn, kết quả không làm bà thất vọng. Từ đề cử Oscar dư luận cũng thấy sự lên ngôi của nhiều diễn viên da màu. Trong số này có dàn diễn viên da màu trong Moonlight. Bộ phim mang về Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Mahershala Ali, Kịch bản gốc xuất sắc và giải thưởng quan trọng nhất Phim hay nhất. Trong khi đó phim âm nhạc La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) có 6 tượng vàng bao gồm Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc và các giải liên quan âm nhạc.

Trước khi hai ngôi sao Faye và Warren Beatty gọi tên Phim hay nhất và đọc nhầm La La Land (do cầm nhầm phong bì ghi tên Nữ diễn viên chính xuất sắc phim La La Land), mọi người khá chắc mẩm phim này ôm trọn giải thưởng quan trọng nhất này. Tuy nhiên, phim thắng là Moonlight. Bộ phim kể về một cậu bé da màu đồng tính lớn lên ở khu phố nghèo Miami, trải qua nhiều biến cố với cuộc sống nội tâm đầy ẩn ức. Phim không có nhiều kịch tính, sức mạnh của nó nằm ở những khoảng lặng.

Sự lựa chọn của các thành viên Viện hàn lâm năm nay thể hiện sự khôn ngoan trong bối cảnh căng thẳng chính trị hiện nay. Moonlight không đơn giản là phim về thế giới những người đồng tính, nó cũng là cuộc đấu tranh đòi bình đẳng sắc tộc ở Mỹ. Điều này được thể hiện qua nhân vật Chiron với ba dấu mốc trong đời khi là cậu nhóc, là một thanh niên nhạy cảm và người đàn ông từng trải nhưng cuộc sống đầy ẩn ức với ước mơ dang dở. Trong khi đó, Damien Chazelle làm nên bộ phim âm nhạc sống động và được yêu thích bậc nhất, nên giải Đạo diễn xuất sắc cho anh không có gì phải thắc mắc. Damien trở thành đạo diễn trẻ tuổi nhất giành tượng vàng Đạo diễn xuất sắc.

Đoàn làm phim “Moonlight” hỗn loạn lên sân khấu “đòi” lại tượng vàng Phim hay nhất.

Không chỉ giải Phim hay nhất, một số giải diễn xuất cũng chứng kiến sự lên ngôi của đa dạng sắc tộc. Nếu nam diễn viên người Mỹ gốc Phi Ali chinh phục khán giả trong vai phụ ở Moonlight, thì nữ đồng nghiệp của anh Viola Davis (Fences-Rào chắn sắc tộc) cũng làm nên chuyện. Phim này cũng góp một tiếng nói đấu tranh sắc tộc, do đạo diễn - diễn viên da màu nổi tiếng Denzel Washington thực hiện. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính, tiếc rằng diễn viên Ruth Negga người Ethiopia không vượt qua cô gái trẻ người Mỹ Emma Stone. Tuy nhiên trong đề cử cũng thấy sự đa dạng khi nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert được đề cử với phim đề tài bạo dâm. Giải thưởng cho Nam diễn viên xuất sắc không ai khác chính là Casey Affleck. Anh vào vai người đàn ông bế tắc và vượt qua nỗi đau mất ba đứa con-Manchester by the sea.

Đậm màu chính trị

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 được cho là đậm tính chính trị ngay từ những phút đầu tiên. Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel mở màn bằng lời chào mừng “khán giả nước Mỹ và 225 quốc gia còn lại hiện nay đang ghét chúng tôi”. “Năm ngoái Oscar bị cho là phân biệt chủng tộc, nay không còn chuyện đó nữa là nhờ Donald Trump”, Kimmel khiến khán phòng bật cười. Câu nói gợi lại cuộc tranh cãi quanh sắc lệnh Trump cấm nhập cảnh một số

quốc gia...

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Emma Stone.

Một trong những thời khắc cao trào: nhà sản xuất thay mặt đạo diễn Iran Asghar Farhadi đọc diễn văn. Ông thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài nhờ Salesman (Khách hàng). Đạo diễn này được nhập cảnh nhưng ông từ chối dự lễ trao giải và lý giải đó là vì “tôn trọng đồng bào của tôi và nhân dân 6 quốc gia không nhận được sự tôn trọng của sắc lệnh phản nhân văn”. Đạo diễn Iran này cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với sự cuồng tín và chủ nghĩa dân tộc đang hiện diện ở Mỹ và một số nước khác. Ít phút sau, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter: “Tự hào về giải Oscar và tư thế của các diễn viên và ê kíp phim Khách hàng chống lại lệnh cấm người Hồi giáo”. Tranh thủ đứng trên sân khấu công bố giải thưởng, diễn viên Gael Garcia Bernal khẳng định: “Thay mặt người Mexico, các quốc gia Mỹ La tinh, người lao động nhập cư và nhân loại, tôi phản đối mọi hình thức dựng lên bức tường ngăn cách chúng ta”.

Trước buổi lễ, màu sắc chính trị cũng đậm nét trên thảm đỏ. Một số người nổi tiếng tình nguyện mang ruy băng xanh cài áo. Đó là biểu tượng ủng hộ Liên đoàn tự do dân sự Mỹ. Tổ chức này tăng gấp đôi thành viên sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Trong số diễn viên mang ruy băng có nữ diễn viên Ethiopia Ruth Negga, Lin-Manuel Miranda tác giả ca khúc được đề cử trong phim hoạt hình Moana. Nghệ sỹ Ý Alessandroo Bertolazzi nhận giải Oscar Hóa trang và làm tóc cũng nói mình là người nhập cư và dành giải thưởng cho tất cả dân nhập cư.

Một số giải khác: Kịch bản chuyển thể (Manchester bên bờ biển), Phim Hacksaw Ridge của đạo diễn Mel Gibson có hai giải Dựng phim, Hòa âm xuất sắc. Phim hoạt hình xuất sắc: Zootopia. Phim âm nhạc 14 đề cử La La Land giành thêm các giải: Nhạc phim xuất sắc, Ca khúc phim hay nhất cho City of stars, Thiết kế sản xuất. Giải Kỹ xảo thuộc về The jungle book (Cậu bé rừng xanh).