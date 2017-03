TPO - Nhà văn Nguyễn Quang Thân vừa mất đột ngột sau cơn đột quỵ tại nhà sáng sớm hôm nay, ngày 4-3-2017.

Thông từ gia đình cho biết thì sau cơn quỵ, nhà văn Nguyễn Quang Thân đã qua đời vào lúc 3h15 ngày 4/3 tại nhà riêng. Nhà văn Nguyễn Quang Thân sinh ngày 15/4/1936 tại Hà Tĩnh nhưng ông có một thời gian dài sống tại Hải Phòng, Hà Nội trước khi vào sống tại TPHCM. Năm 1957, ông xuất bản truyện ngắn đầu tay mang tên Nước về đã gây được sự chú ý trong lòng bạn đọc. Sau đó, ông đã có một loạt truyện ngắn được bạn đọc yêu thích như: Cô gái Triều Dương (1967), Vũ điệu của cái bô (1991), Giữa những điều bình dị (Amongst and in the simple things - Tập truyện ngắn in song ngữ Anh- Việt- 2007)... Ông cũng là tác giả các tiểu thuyết: Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn (1988), Ngoài khơi miền đất hứa (1990), Con ngựa Mãn Châu (1991), Chú bé có tài mở khóa (1983) Hội thề (2009)…. .