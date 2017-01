TP - Sing My Song mùa đầu tiên đưa ra kết quả gây sốc. Một kết quả mà có lẽ chính những người làm chương trình cũng không thể ngờ tới. Vì rất có thể việc đưa Cao Bá Hưng lên ngôi quán quân do một bộ phận khán giả đặc biệt chịu trách nhiệm.

Cao Bá Hưng đăng quang nhờ hậu thuẫn của đông đảo báo giới trong Hội đồng Chuyên môn. Ảnh: Windy

Cao Bá Hưng là một trong số tài năng của chương trình, nhưng không phải nhân tố nổi bật nhất, cũng chưa có tiếng tăm gì trước đó. Ngoài việc sử dụng chất liệu ngũ cung, gốc gác con cháu Cao Bá Quát là yếu tố khiến cậu bé 18 tuổi gây được sự chú ý ban đầu.

Bài Tương tư Hưng biểu diễn trong vòng Thu âm đứng thứ 3 về lượt nghe, chưa bằng 1/3 so với Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu (hơn 37 triệu lượt nghe). Đêm chung kết, Cao Bá Hưng tung tẩy thể hiện Có vấn đề. Bài hát là lời tâm sự của cậu bé mới lớn: “À phải chăng là tôi có vấn đề/ Ôi cuộc đời của tôi vậy tôi biết sao giờ/ Tôi còn lâu lắm mới nên người/ Tôi cần thời gian để tôi lớn lên mà”. Về nhạc điệu, lớp lang, bài “hát nói” này khó có thể so với bài của Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi hay Phan Mạnh Quỳnh. Nhưng Hưng vẫn về nhất trong một đội hình toàn đối thủ nặng ký. Việc BTC tự đứng ra phân chia đội hình thi đấu có phần thiếu tế nhị. Nếu việc chia bảng không do HLV tự quyết (giống định dạng Sing My Song Trung Quốc), thì cũng nên để thí sinh bốc thăm.

Tỷ lệ khán giả bình chọn cho Hưng hơn người về nhì tới 10%. Trong khi Trương Thảo Nhi thắng cả Phan Mạnh Quỳnh (một tên tuổi lớn trong thị trường) cũng chỉ bằng 1%. Cứ cho rằng khán giả đại trà sau khi đã điên cuồng với Ông bà anh và Lê Thiện Hiếu lại quay ngoắt sang Cao Bá Hưng đi. Nhưng đến vòng bỏ phiếu sau cùng của Hội đồng Giám khảo Chuyên môn, Hưng vẫn nhất với tỷ lệ khá sít sao 17/31. Hội đồng này đến 19 thành viên là nhà báo, trong đó có tới 15 bỏ phiếu cho Hưng. Trong số giám khảo còn lại thực sự có chuyên môn âm nhạc, chỉ 3 người bỏ phiếu cho Hưng là Hoàng Nhã, Bảo Lan và Noo Phước Thịnh. Vậy đã rõ, Cao Bá Hưng lên ngôi nhờ báo giới là chính. Cũng phải nói thêm, Hỏi của Trương Thảo Nhi trong đêm chung kết không dở nhưng cũng chưa thực sự bứt phá so với chính cô. Câu nhấn của bài: “Anh có đang nhớ em…” chưa đủ mạnh để ghi dấu ấn trong người nghe.

Cũng Hội đồng Giám khảo Chuyên môn từng bỏ phiếu tuyệt đối cho thí sinh 16 tuổi Đoàn Thế Lân đi tiếp, nếu không có sự can thiệp của các HLV. Có vẻ hội đồng này- cũng như khán giả đại trà- đánh giá cao các thí sinh ở dạng tiềm năng hơn là tài năng?! Hoàn toàn không có manh mối nào để lý giải chiến thắng của Cao Bá Hưng, cho đến khi cậu lên báo tuyên bố chính hiệu là Sky (biệt danh dành cho người hâm mộ Sơn Tùng MTP) và mong được song ca cùng thần tượng. Cộng đồng Sky đủ đông để có thể giúp “đồng bọn” lật cờ tại một sân chơi lớn như Sing My Song chăng. Như vậy kể cả Bài hát Hay nhất có theo đúng format Trung Quốc: Đêm chung kết là tuyển chọn những bài hát nổi bật nhất của thí sinh - thì Ông bà anh dù xứng đáng vẫn khó lòng chiến thắng?!

Sự tiếc nuối của Lê Minh Sơn

Theo HLV Lê Minh Sơn, người chiến thắng chính là khán giả của Sing My Song và cả nền âm nhạc khi đón nhận một lứa nghệ sĩ trẻ tài năng, chuyên nghiệp. “Cuộc đời một nhạc sĩ ở Việt Nam viết 1-2 tác phẩm ở lại trong lòng công chúng là may mắn lắm rồi. Đây các em qua hai trại sáng tác, mỗi trại 24 giờ phải cho ra 2 bài. Mà vẫn có những tác phẩm gây hiệu ứng như thế là rất đáng mừng”, anh nói.

Về bài hát của học trò đêm chung kết, Sơn cho hay chỉ sửa một xíu về lời. Anh nhận định: “Lâu lắm mới có người viết về làng quê trẻ trung hay đến như thế. Mảng đề tài quê hương Việt bị bỏ trống vô cùng, nếu có viết cũng làm sao vượt qua những cái bóng khác. Nhưng Tích tịch tình làng khác hẳn. Cách đặt vấn đề rất hay, đúng là có hai con người trong một, nên bài hát có âm dương rõ ràng luôn”.

Điều khiến Lê Minh Sơn tiếc nuối nhất trong chương trình là sự ra đi của Phạm Trần Phương mà nhận định là có thể “làm nổ tung những góc cạnh trong tâm hồn con người”. “Bất ngờ nhất là Ưng Đại Vệ. Bản thân tên ca sĩ này đã rất thị trường, tưởng rằng thể loại cậu đưa ra cũng theo kiểu nhạc Hoa ngày xưa. Nhưng rõ ràng bài cậu viết cho con có rung động của trái tim”, anh nói.