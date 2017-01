TP - * “Tư tưởng triết học giá trị của Nietzche trong tác phẩm Bên kia thiện ác” được bàn luận lúc 14h chiều 20/1 tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 53 Nguyễn Du Hà Nội. Diễn giả: Phạm Văn Chung, giảng viên Khoa Triết, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Bên kia thiện ác là một trong những tác phẩm nổi tiếng thể hiện tập trung những tư tưởng của Nietzsche. Theo diễn giả, bối cảnh Việt Nam hiện rất cần nghiên cứu sâu sắc tư tưởng của Nietzsche. Chủ đề Những tư tưởng triết học giá trị của Nietzsche trong tác phẩm Bên kia thiện ác bày tại tọa đàm này là một mục thuộc nội dung cuốn sách mà tác giả sắp hoàn thành: Friedrich Nietzsche - Những suy niệm bên kia thiện ác.

* Hội chợ Domino Art Fair Hanoi Creative City tại số 1 Lương Yên Hà Nội diễn ra tới tận 25/1 nhưng buổi khai mạc 20/1 chỉ dành cho nghệ sỹ và khách mời. Chương trình phong phú với không gian triển lãm của các nhóm nghệ thuật (trừu tượng, biểu hiện, hiện thực, pop art…); Tiết lộ chuyện thú vị về Đôi gà tồ Trình diễn thời trang “Chuyện của Thị”; Khai trương gian hàng sách của NXB Đông A; Thời trang nghệ thuật; Trang sức nghệ thuật. Tour tham quan hội chợ diễn ra hàng ngày cho đến bế mạc. 21/1 có thêm tọa đàm nghệ thuật. 22/1: Tương tác “Sáng tạo cùng nghệ sỹ”. 23/1: Trình diễn nghệ thuật với nghệ sĩ Đào Anh Khánh và Bùi Thanh Lê. 24/1: Các hoạt động tương tác cho học sinh trường Olympia. 25/1: Đấu giá nghệ thuật Tri ân khách hàng Domino Art Fair.

* Lê Thiết Cương thấy gì? NXB Trẻ phối hợp báo Nhân Dân hằng tháng tổ chức buổi ra mắt cuốn tản văn “Thấy” của Lê Thiết Cương tại Laca cafe, 24 Lý Quốc Sư Hà Nội lúc 16h chiều 17/1. Đây là cuốn sách in riêng đầu tiên của họa sĩ này sau một số cuốn in chung khác. Sách 208 trang, tập hợp 47 bài viết về văn hóa, nghệ thuật của họa sĩ 5 năm lại đây kèm nhiều ảnh của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế, một số do tác giả chụp. Phần lớn bài viết đã đăng trên báo Nhân Dân hằng tháng (chuyên mục Thấy) và Nghệ thuật mới.Theo Nguyễn Quang Thiều, cuốn sách “bổ sung vào bộ hồ sơ về cuộc kiếm tìm những vẻ đẹp và bảo vệ những vẻ đẹp ấy của Lê Thiết Cương suốt mấy chục năm nay”.