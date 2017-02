TPO - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Lễ hội Xuân Tây Thiên (15/2 âm lịch, tỉnh Vĩnh Phúc), nhưng những ngày đầu năm vừa qua, danh thắng Tây Thiên đã đón trên 600 nghìn lượt khách đến du Xuân, cầu bình an năm mới.

Tây Thiên là vùng đất địa linh, nơi thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu và cũng là nơi phát tích đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Do đó cứ mỗi độ Xuân về, du khách thập phương khắp nơi lại tụ hội “Đến với Phật - Về với Mẫu” để chiêm bái cầu cho một năm mới bình an, may mắn.

Theo Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên, từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu trở đi đã có rất đông du khách tới chiêm bái tại khu danh thắng Tây Thiên. Trung bình mỗi ngày vừa qua, Tây Thiên đón gần 40.000 lượt du khách/ngày.

Để phục vụ chu đáo du khách về chiêm bái đầu Xuân, Ban Quản lý Khu Di tích danh thắng Tây Thiên và Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên đã sớm triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông, bố trí các bãi đỗ ô tô, xe máy và trông giữ phương tiện.

Trong năm 2016, tuyến xe điện từ cổng Tam Quan và tới sân đền Thỏng đã được hoàn thành, bổ sung thêm xe điện phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Hệ thống cáp treo Tây Thiên luôn được các chuyên gia Pháp bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối, mang lại sự thuận tiện, cảm giác thư thái cho du khách khi “Đến với Phật về với Mẫu”!

Ðầu năm, ai cũng muốn cùng người thân hành hương đến các ngôi đình, chùa dâng nén hương thơm lên tổ tiên, thánh thần linh thiêng. Với khu di tích Tây Thiên, du khách đến đây như sự trở về, để rồi ở đó, mỗi chúng ta có cảm giác được chở che, bao bọc. Ảnh chụp tại Cổng Tam Quan dẫn vào khu danh thắng Tây Thiên.

Mỗi ngày đầu Xuân Đinh Dậu, danh thắng Tây Thiên đang đón hơn 4 vạn du khách. Đa số khách đến Tây Thiên đều được ô tô điện phục vụ.

Cáp treo Tây Thiên luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ hành khách, giúp hành khách tiếp cận đền thờ Quốc Mẫu nhanh và thuận tiện nhất.

Đến với danh thắng Tây Thiên lâu nay được du khách ví như “Đến với Phật, về với Mẫu”.

Theo lý giải của nhiều khách hành hương, đến với Phật là đến với thế giới vĩnh hằng, nơi Tây Thiên cực lạc; còn về với Mẫu (đền thờ Quốc Mẫu) là được về trong lòng mẹ, được mẹ chở che, ban cho sức khoẻ, yêu thương, tài lộc.

“Đến với Phật, về với Mẫu” - chính là điểm khác biệt và độc đáo giữa Tây Thiên với nhiều khu thờ tín ngưỡng khác khi du khách hành hương đến đó chỉ nói đến chứ không phải là về như ở Tây Thiên.