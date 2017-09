Truyện ngắn: Chồng!

TP - Có một tạp chí viết về xác suất bị trúng bom nguyên tử lớn hơn là một phụ nữ quá ngưỡng ba mươi ở New York kiếm được chồng. Từ đó trở đi tôi nhận ra vẻ kinh hoàng trên mặt các bạn gái của tôi. Khả năng ở thời này bị trúng bom nguyên tử không hiếm quá đâu, tôi cố an ủi các bạn, cho nên chuyện đàn ông cũng chẳng đáng ngại. Ừ, ở châu Âu thì có thể, họ đáp, nhưng ở Mỹ thì khác. Do tôi đã băm ba, từ năm năm nay sống ở New York và không có ý định quay về Đức - chỉ vì nguy cơ trúng bom cao hơn và qua đó xét về thống kê học có cơ may kiếm tấm chồng chắc hơn - nên tôi cũng bắt đầu lo.