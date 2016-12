Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: Tuấn An.

Mở cửa Nhà hát Lớn, biến nơi đây thành nơi công diễn thường xuyên các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao từ tháng 9 vừa qua. Chủ trương của Bộ VHTTDL đáng mừng bởi tạo cơ hội cho các nhà hát được biểu diễn ở Nhà hát Lớn với mức giá thuê rạp ưu đãi, nhưng có tên trong 10 sự kiện tiêu biểu lại không phù hợp.

Đại diện Bộ trong buổi họp báo công bố hồi tháng 8 muốn đưa Nhà hát Lớn thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa tiêu biểu trong nước và quốc tế, cơ hội tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia, giới thiệu quảng bá tinh hoa Việt Nam. Trong số 15 chương trình diễn ra hằng tuần có chương trình chất lượng đáng nể, có chương trình ở mức bình thường.

Đại diện BTC bầu chọn 10 sự kiện lí giải, đây mới là sự khởi động khi chưa có tác phẩm lớn ngay tức thì, nhằm tạo không khí khích lệ cho nghệ sỹ. Ngay cả khi châm chước lí do “của nhà có sao dùng vậy”, dư luận có thể đặt câu hỏi về lan tỏa thực sự đến đâu. Dù chưa có cuộc tổng kết nào về hiệu quả, một số nghệ sỹ trong cuộc phàn nàn “bán vé thưa thớt”, BQL Nhà hát Lớn còn khá thụ động trong việc bán vé.

NSƯT Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, muốn các nhà hát tự liên hệ bán vé và kêu gọi tài trợ. “Chiến lược cho các chương trình phải tính lâu dài về vở diễn, tần suất, hoặc tổ chức thành các chuyên đề để khán giả dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, lịch biểu diễn khá thụ động, thiếu cân đối vì phụ thuộc vào sự đăng ký các nhà hát”, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận, nói.

Kong: Đảo đầu lâu bị bật khỏi danh sách 10 sự kiện tiêu biểu cũng là điều đáng tiếc. Phải nói rất lâu rồi Việt Nam mới trở thành bối cảnh trong một bộ phim Hollywood được đầu tư kinh phí hơn 200 triệu USD. Cách nay 20 năm có phim Pháp đạt Oscar Đông Dương, phim Người Mỹ trầm lặng (2002) cũng có trên một nửa bối cảnh quay ở Việt Nam. Kong: Đảo đầu lâu của hãng phim Legendary Pictures dự kiến phát hành tháng 3/2017, có một tháng ghi hình liên tục tại ba di sản thế giới: Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Cơ hội để quảng bá hình ảnh không mất tiền trong một bộ phim bom tấn không phải ít hơn nữa bộ phim mở ra hy vọng đưa Việt Nam trở thành thị trường cung cấp địa điểm, dịch vụ làm phim lớn cho điện ảnh quốc tế.

Thu hồi hạng sao của 36 khách sạn từ ba đến năm sao trong chiến dịch “Thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam” chỉ nên xếp vào danh mục việc cần làm, không nên đem ra đánh giá như sự kiện tiêu biểu của ngành, càng không thể đứng cùng sự kiện nổi bật như lần đầu đón hơn 10 triệu khách quốc tế trong một năm. Sau Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hạn chế, bất cập tạo bước chuyển trong quản lý chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú, lần đầu tiên Tổng cục Du lịch rà soát, kiểm tra đột xuất và đưa quyết định “bóc sao” đối với 36 khách sạn trên toàn quốc. Trong số 15 đề cử còn có sự kiện Việt Nam hợp tác CNN xây dựng chuyên trang quảng bá điểm đến Việt Nam “Destination: Vietnam” cũng không hội đủ số phiếu để lọt vào top 10 sự kiện tiêu biểu.

Thể thao bội thu với một loạt sự kiện nổi bật như chiến thắng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, vận động viên Lê Văn Công, cô gái vàng Nguyễn Thị Ánh Viên hay các cầu thủ U19 giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của sự kiện đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup futsal 2016, thậm chí lọt tới vòng 1/8. Futsal Việt Nam còn được FIFA vinh danh với giải thưởng Fair play cho nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Bruno ngay lần đầu tiên tham dự. Ông Trần Đăng Khoa, Tổng biên tập báo Văn hóa (Bộ VHTTDL), đại diện BTC bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu, lí giải, các đề cử đưa ra dựa trên ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên giúp việc, nhưng trong đó không có tên sự kiện của futsal Việt Nam.

Liên hoan âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon) cũng khiến nhiều phóng viên, nhà báo tiếc hùi hụi vì chưa bao giờ có tên trong danh sách đề cử. Qua ba mùa tổ chức, Monsoon làm nên một sân chơi âm nhạc đúng nghĩa cho công chúng Việt Nam, không chỉ ở khía cạnh khuyến khích thói quen bỏ tiền thưởng thức nghệ thuật, quan trọng hơn là định hướng thẩm mỹ cho lớp công chúng mới. Đây cũng là cơ hội hiếm có cho khán giả Việt Nam thưởng thức âm nhạc đẳng cấp quốc tế với mức vé bình dân, năm 2016 khán giả cháy hết mình với ban nhạc huyền thoại Scorpions.

Danh sách 10 sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2016

1.Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. 2. Di sản Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế và Mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) được ghi danh Di sản tư liệu thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 3. Chủ trương mở cửa Nhà hát Lớn công diễn thường xuyên tác phẩm chất lượng cao. 4. Lần đầu tiên Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế trong năm, tổng thu từ du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng, về đích trước bốn năm so với mục tiêu đề ra. 5. Bộ Chính trị họp và nhất trí ban hành Nghị quyết về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 6. Quyết định thu hồi hạng sao của 36 khách sạn từ 3-5 sao trong chiến dịch “Thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam”. 7. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCB, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio 2016 với thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. 8. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, phá kỷ lục Paralympic, phá kỷ lục thế giới ở mức tạ 183kg, do VĐV Lê Văn Công mang lại. 9. Đội tuyển bóng đá U19 Quốc gia giành vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup. 10. Lần đầu tiên bơi Việt Nam đoạt HCV tại Giải vô địch bơi châu Á do công của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên.