“Về chốn thư hiên” và sự xuất hiện của những cuốn sách hiếm

Trong đó đáng chú ý là các cuốn như “Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân được in năm 1940 có chữ ký đề tặng của chính tác giả cùng 5 phụ bản tranh khắc gỗ của họa sỹ Đỗ Cung. Bên cạnh đó là bộ 3 cuốn “Kim Vân Kiều tân truyện” của nhà nghiên cứu Đông phương học Albel Des Michels được xuất bản vào những năm 1884- 1885 tại Paris, trong đó 2 cuốn là song ngữ Việt- Pháp và cuốn còn lại là chữ Nôm. Đây là bộ sách được các nhà nghiên cứu khẳng định đã đánh dấu sự kiện lần đầu tiên cô Kim Vân Kiều của Việt Nam được bước ra với thế giới.

Ngoài ra còn một số cuốn sách khác như “Nằm vạ” của nhà văn Bùi Hiển xuất bản năm 1941 với thủ bút đề tặng cho nhà văn Vũ Ngọc Phan cùng nét bút sửa lỗi chính tả trong sách của chính tác giả. Sách là bản đặc biệt đánh số III, in trên giấy dó lụa, có thủ bút và chữ ký của tác giả tặng nhà văn Vũ Ngọc Phan. Đây là cuốn sách đã đạt giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn; Cuốn “Quê hương” của Nguyễn Tuân xuất bản năm 1940; Cuốn “Thông loại khóa trình” (Trọn bộ 18 cuốn) của Trương Vĩnh Ký xuất bản 1888- 1889; Cuốn “Lều chõng” của Ngô Tất Tố xuất bản 1941; Cuốn “Ngồi tù khám Lớn” của Phan Văn Hùm in 1929; Cuốn “Chơi vơi giữa mùa trăng” của Hàn Mặc Tử in 1944, “Vàng sao” của Chế Lan Viên in 1942; “Nhơn tình ấm lạnh” của Hồ Biểu Chánh in 1928…

Một số cuốn sách quý hiếm sẽ tham gia triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm sẽ là cuộc đấu giá vào sáng ngày 10/9. Điều đặc biệt của phiên đấu giá này là người đấu giá có thể tham gia thông qua điện thoại chứ không chỉ là những người có mặt tại chương trình. Việc đấu giá qua điện thoại giúp cho bất kỳ ai dù ở xa nhưng có tấm lòng yêu sách và có tinh thần thiện nguyện đều có thể tham gia. Toàn bộ số tiền đấu giá được sẽ quyên góp cho quỹ Hoa Sen để thành lập “Thư viện Nguyễn An Ninh” nhằm tạo điều kiện thiết thực để các nhà nghiên cứu tiếp cận được các tài liệu gốc của cụ Nguyễn An Ninh.

Đây là lần thứ 2 triển lãm sách quý hiếm được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Vào tháng 11/2016, chuỗi hoạt động chủ đề “Sự tinh tế song hành cùng tri thức” với việc trưng bày các cuốn sách quý hiếm đã thu hút hàng ngàn khách tới tham quan và tham gia đấu giá.

Trọng Thịnh