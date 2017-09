Venice 2017 - Mexico lên ngôi

Đạo diễn Mexico giành Sư tử vàng cho The Shape of water (Dáng hình của nước). Với quyết định này Ban giám khảo (BGK) do nữ diễn viên Mỹ Annette Benning làm trưởng ban vấp phải phản ứng của giới phê bình Ý và công chúng. Trong mắt họ tác phẩm xứng đáng là Three Billboards outside Ebbing, Missouri (Ba tấm biển quảng cáo ngoài Ebbing, Missouri)-một phim hài đen thành công của nữ đạo diễn Frances McDormand, được đánh giá rất giống với phong cách anh em nhà Coen- cuối cùng giành giải Kịch bản xuất sắc cho Martin McDonagh. Giải thưởng Ban giám khảo thuộc về Sweet country.

Giới phê bình quốc tế lại nghiêng về The Shape of water, với họ đây là tác phẩm điện ảnh đẹp kể về mối tình của người nữ lao công câm đem lòng yêu con quái vật biển tại phòng thí nghiệm của Mỹ. “Nếu bạn có niềm tin thuần khiết và trung thành với đức tin của mình-với tôi chính là những con quái vật- bạn có thể làm tất cả những điều mình muốn”, đạo diễn Guillermo del Toro phát biểu khi nhận giải cao nhất. Del Toro lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Người đẹp và quái vật, tuy nhiên đặt bộ phim trong bối cảnh rất đắt của thời kỳ đen tối trong lịch sử với sự phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới cũng như sự thù hận quốc tế trong thời kỳ chiến tranh lạnh những năm 1960.

Trước lễ trao giải, ba phim được đánh giá nặng ký là Biệt thự của Robert Guediguian, Ex Libris của Frederick Wiseman và Mektoub, my love: Canto Uno của Abdelatif Kechiche, đều ra về tay trắng. Hai phim Hollywood trau chuốt cũng không được trao giải, có lẽ Trưởng BGK Annette Benning không muốn mang tiếng o bế đồng hương: Downsizing (Thu hẹp) của Alexander Payne và phim hình sự Suburbicon của George Clooney nói về xã hội nước Mỹ phân biệt chủng tộc những năm 50 thế kỷ trước.

Dư luận cho rằng BGK bỏ qua những phim xứng đáng để nâng đỡ những tác phẩm gây tranh cãi hơn: Giải thưởng lớn trao cho Foxtrot của đạo diễn Israel Samuel Maoz. Đạo diễn xuất sắc thuộc về Xavier Legrand nhờ phim đầu tay về nạn bạo hành phụ nữ. Đây cũng được xem là bất ngờ lớn nhất của Venice năm nay. Kịch bản này nảy sinh sau khi phim ngắn của đạo diễn trẻ người Pháp được đề cử Oscar 2014.

Nữ diễn viên gạo cội người Anh Charlotte Rampling vượt qua các diễn viên trẻ để giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Hannah của điện ảnh Ý. Bà vào vai người phụ nữ tuyệt vọng vì chồng phải vào tù vì lạm dụng tình dục trẻ em. Palestine Kamel El Basha giành giải Nam diễn viên xuất sắc với phim Sự lăng nhục. Giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên triển vọng thuộc về Charlie Plummer trong phim đồng tính Lean on Pete.

Bảo Hân