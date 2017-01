TP - Bên cạnh lính mới như nhóm Dòng thời gian hay ca sỹ Minh Quân Idol thì những cái tên như Bảo Trâm, Huy Quyết, Hồng Chinh, Minh Thu không còn xa lạ ở mỗi ngày hội Chủ nhật Đỏ.

Ca sĩ Minh Quân. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bảo Trâm hát theo yêu cầu

Y hẹn hát Nơi ngọn gió dừng chân ở phần mở đầu chương trình, Bảo Trâm sau khi nhận bằng khen và kỷ niệm chương vì đóng góp cho Chủ nhật Đỏ, chờ đến lượt hát tiếp. Thấy Bảo Trâm chủ động xuống gần khán giả hơn hát Đời bỗng vui của Đức Trí, khán giả ở dưới đùa “không sợ sập sân khấu đâu”. Hát hết “định mức” hai bài, Bảo Trâm còn được khán giả đòi hát Chỉ còn những mùa nhớ, sợ bài hơi buồn Trâm định thương lượng nhưng được khích lệ “chị cứ hát đi”. Ca sỹ đành hát mộc một đoạn không quên chua: “Mỗi tội hôm nay tươi quá, bài này đáng ra phải buồn cơ”.

Huy Quyết-Hồng Chinh: Không chỉ hát ở Hà Nội

Hai ca sỹ tham gia tới lần thứ tư này có thể xem là những người giữ kỷ lục về chạy sô Chủ nhật Đỏ, không chỉ hát tại Hà Nội còn chịu khó lăn xả đi tỉnh. Họ xứng đáng với bằng khen, kỷ niệm chương vì cống hiến giọng hát cho Chủ nhật Đỏ. “Phần đóng góp của ca sỹ chính là lời ca tiếng hát, xem như động lực tinh thần. Trong nhiều tầng lớp khán giả, Huy Quyết ưu tiên học sinh, sinh viên và những khán giả còn khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy khi nào Chủ nhật Đỏ khởi động tôi luôn sắp xếp lịch sao cho có thể tham gia càng nhiều càng tốt”, Huy Quyết nói.

Hồng Chinh hát Thì thầm mùa xuân xong liền khuấy động với Tuổi 20. “Đồng hành nhiều năm rồi, nên cứ đến đây Hồng Chinh hào hứng, không thấy mệt, dù hôm nay sức khỏe không tốt. Hơi tiếc hôm nay không thể hiến máu, hy vọng dịp khác Chinh lại được hiến máu và đặc biệt vui cùng sinh viên”, cô nói.

Minh Quân Idol: Từng hiến máu ở Chủ Nhật Đỏ với tư cách sinh viên

Năm đầu tiên chàng ca sỹ dễ thương hát ở Chủ nhật Đỏ, nhưng Quân khoe từng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ trước đó với tư cách sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Là ca sỹ cuối cùng lên sân khấu ĐH Quốc gia Hà Nội, Minh Quân vẫn tươi tỉnh lắm bởi “những gì tốt đẹp nhất để dành đến phút cuối và các bạn sinh viên sung hơn”. Quân vừa mở lời mời khán giả lên sân khấu nhảy và hát cùng giai điệu Việt Nam ơi, sân khấu nhanh chóng kín mít, khán giả phía dưới cũng tưng bừng hát theo. Sau màn nhảy múa sôi động, Minh Quân chọn hát Giữa mùa đông, một ca khúc được viết tặng từ khi thi Việt Nam Idol. Ca khúc có chút buồn nhưng khán giả chốc chốc lại hét “đẹp trai thế” khiến ca sỹ tủm tỉm suốt.

Và những gương mặt quen, lạ khác

Minh Thu năm thứ hai hát Chủ nhật Đỏ vẫn ở Học viện Hậu cần. Năm nay thời tiết đẹp nên chương trình văn nghệ diễn ra tại sân vận động ngoài trời. “Mới đầu hơi ngại nhưng về sau thấy làm ngoài trời hợp lý. Diễn cho bộ đội thoải mái như diễn cho người nhà. Lâu lắm chúng tôi mới có dịp vui như thế này”, Minh Thu tâm sự. Các anh bộ đội ban đầu còn đùn đẩy nhau sau kéo hết lên sân khấu nhảy và hát cùng ca sĩ. Ca sĩ cũng chạy xuống dưới hòa vào khán giả. Cùng hát với Minh Thu có Bách Nguyễn, cả hai cùng cộng tác tại nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Dòng Thời gian không chỉ là nhóm nhạc đầu tiên tham gia Chủ nhật Đỏ mà còn tiên phong đưa tới dòng nhạc bán cổ điển với My heart will go on trên bản phối hoành tráng, được khán giả tán thưởng.