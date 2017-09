Tin nóng 24H: Nghi can cướp ngân hàng từng đi tù vì tội khủng bố

Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được Phạm Mạnh Hùng (Sinh năm1989), ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) là nghi can trong vụ cướp tiền ngân hàng HDBank Xuân Lộc