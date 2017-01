TP - Hơn tuần nay, liên tục các bản tin cập nhật về thị trường tiền tệ đều chung một chủ đề: lãi suất ngân hàng tăng, thanh khoản hệ thống có dấu hiệu chịu áp lực do đang gần thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Kéo theo đó, ngay trong tuần này, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo ở mức cao, dao động từ 4,5-5%/năm.

Dù trước đó ít ngày, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động kế hoạch chuẩn bị một khối lượng lớn trong lưu thông nhưng đến hẹn lại lên, nhu cầu thanh toán chi trả lương, thưởng tăng vọt gấp đôi ngày thường, khiến “tất lẽ dĩ ngẫu” yếu tố mùa vụ làm cả hệ thống “tạm” rơi vào căng thăng. “Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm mặt bằng lãi suất tiếp tục cao ở những tuần cuối năm do nhu cầu tăng trưởng tín dụng tăng và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hút tiền đồng và bán ra USD trong những tuần tới”, nhóm tư vấn Công ty Chứng khoán Sài Gòn lưu ý.

Nếu tính theo quy luật, đầu năm lo nguồn vốn, giữa năm mới tăng tốc giải ngân cho vay ra, và nhìn sang câu chuyện ngân hàng đang hơi căng thanh khoản thì đây đúng là thời điểm các nhà băng đang coi khách hàng là thượng đế. Trên thị trường, đã hai tuần nhiều người dân có tiền đột nhiên thấy được quan tâm quá mức khi tới tấp lại có những cuộc điện thoại của nhân viên nhà băng gọi mời gửi tiền với những lời ân cần, rủ rỉ.

Còn tại các ngân hàng, vô số những chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn được mở ra. Thậm chí, có nhân viên nhà băng còn chia sẻ: do định mức huy động của tháng áp Tết này sẽ tính vào thưởng Tết nên cô sẵn sàng sẻ một phần tiền của mình (có thể bằng việc mua quà) để tặng khách hàng VIP lo cho cô đủ định mức. Nhân viên tại quầy giao dịch một ngân hàng lớn cũng kể: với định mức 1 tỷ đồng, dù muốn hay không, cô rất vui khi có thêm bất cứ một khách hàng nhiều hay ít tiền tìm đến. Đặc biệt, nhất là khách chọn kỳ hạn gửi dài từ 12 tháng trở lên.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 4.74% so với tháng 12/2015. Theo dự báo, lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh và sức cầu thường tăng vào thời điểm cuối năm. Lạm phát tăng và FED sẽ tăng lãi suất trong năm nay sẽ khiến cho mức lãi suất cho vay nhiều khả năng tăng trong năm 2017. Đó là dự báo để giới nhà băng nhìn vào và “câu kéo” tiền gửi ngay từ bây giờ.

Thế nên, người có tiền chớ vội mừng và lầm tưởng mình đang là thượng đế. Dự báo chung của giới chuyên gia cho rằng, dù muốn hay không, chắc chắn mặt bằng lãi suất 2017 sẽ phải tăng. Đi trước đón đầu, âu cũng là cách khôn ngoan mà các ngân hàng

lựa chọn!