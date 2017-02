TP - Sau ngót 1 tháng kể từ ngày 1/2, thời điểm Nghị định 155 có hiệu lực, sáng qua một trong những người dân đầu tiên ở Hà Nội đã bị cảnh sát phạt vì hành vi vứt rác ra vỉa hè, mức phạt lên tới 6 triệu đồng.

Trước đó, nhiều người đi tiểu bậy đã phải móc hầu bao nộp phạt 2 triệu đồng. Một mức phạt rất nghiêm khắc so với mức thu nhập bình quân của người dân hiện nay.

Chắc hẳn, hôm qua người phụ nữ trên phố Phủ Doãn, Hà Nội, sẽ nhớ mãi cái bịch rác “trị giá 6 triệu đồng” mà mình vô tư quẳng ra trên vỉa hè phố. Tương tự, những người bị phạt vì tiểu bậy hẳn cũng tự chừa thói xấu, bởi cái giá phải trả lên tới ngót cả tháng lương tối thiểu cho một phút “xả nỗi buồn” trên phố.

Như vậy, một tín hiệu đáng mừng cho thấy, chính quyền cơ sở và lực lượng cảnh sát trật tự đã vào cuộc để thực thi NĐ 155. “Cái chính là làm hay không hay cứ thích bắt cóc bỏ đĩa. Chính người dân cũng bảo là các ông đi được mấy hôm, đi xong tôi lại bày ra. Thế là chính chúng ta làm cho người dân không tin chúng ta nữa”, lời Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong cuộc làm việc với quận Ba Đình hôm 14/2 vừa qua. “Mình cứ bảo do ý thức người dân nhưng mà không phải. Ý thức người dân do mình tạo ra”, tôi hiểu ý ông Hải là nếu lực lượng chức năng làm kiên trì và kiên quyết ắt sẽ tạo ra ý thức chấp hành luật pháp nghiêm minh cho người dân, ngược lại sẽ hình thành tâm lý nhờn luật trong dân chúng. Ông Bí thư Hà Nội cũng thẳng thắn yêu cầu : “Các phường kiểm tra xem đã phân công nhau đi chưa, công an đã quyết liệt chưa, hay lại bảo công an chỉ bắt tội phạm còn việc rác rưởi này không phải việc của tôi?”.

Đúng là từ trước tới nay, chính người dân cũng có tâm lý việc của công an chỉ là bắt tội phạm, chứ mấy “việc vặt” như xả rác, tiểu bậy, bật nhạc hay hát hò quá to gây ồn, chó mèo thả rông phóng uế bừa bãi… dân đâu dám gọi công an phường, bởi mặc định mấy chuyện vặt đó cứ tự mà giải quyết. Điều này khác với nhiều nước, bạn chỉ cần bật nhạc hơi to vào giờ nghỉ, rất có thể sau đó ít phút cảnh sát sẽ gõ cửa nhà bạn vì người hàng xóm vừa gọi điện báo cảnh sát. Rõ ràng, họ không coi đó là việc vặt như ở ta !

Hy vọng, từ nay tư duy và thói quen của cả chính quyền lẫn người dân sẽ khác. Cứ xả rác ra đường, tiểu bậy hay làm ồn là nơm nớp lo bị công an phạt, nếu hình thành được ý thức như vậy trong dân chúng, chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật.