TP - Lời đồn truyền khẩu “kinh doanh một vốn, bốn lời” hay “bán bạc cắc, nhặt tiền tỷ” dường như đang có gì đó “sai sai” khi liên tiếp những chuỗi cà phê đình đám, từng được định giá nhiều triệu đô la, lặng lẽ đóng cửa trong ít ngày trở lại đây.

Với cộng đồng khởi nghiệp, dù đã có thâm niêm và thâm nhập thành công ở 39 thị trường trên toàn cầu với hơn 1.000 cửa hàng, nhưng tại Việt Nam, việc Gloria Jean’s Coffees cũng chịu chung số phận với The KAfe cho thấy, câu chuyện khởi nghiệp (startup) trong ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống không phải là mảnh đất màu mỡ, dễ kiếm tiền như lời đồn. Những lời hứa ngọt ngào về các cơ hội thành công không hoàn toàn như những gì nhiều người đã thấy, đã từng nghe nếu chỉ nhìn bề ngoài.

Việc chuỗi cà phê The KAfe nhận một cái kết đắng, nhiều người lý giải là do thiếu “linh hồn” của người sáng lập Đào Chi Anh. Còn thất bại của hệ thống Gloria Jean’s Coffees được lý giải là do thiếu sự sáng tạo, nhanh nhạy trong kinh doanh và cả sai lầm khi rập khuôn mô hình từ công ty mẹ tại Úc. Mọi lời lý giải đưa ra đều đúng nhưng nhìn lại, yếu tố ít được nhắc đến chính là việc kinh doanh không phải là sân chơi dễ dàng với các “tay mơ”.

Những lời “gan ruột” của cựu CEO The KAfe Đào Chi Anh, ít ngày sau khi chuỗi The KAfe đóng các cửa hàng cuối cùng, về việc làm doanh nhân khổ quá, vì cái tôi và lòng tự kiêu mà chẳng ai dám nói ra những sự thật đau lòng, cho thấy mặt trái khắc nghiệt của thương trường và những điều không như là mơ khi trở thành doanh nhân. Đằng sau sự sang trọng, lịch lãm của những bộ cánh, gương mặt doanh nghiệp mỗi lần xuất hiện trước công chúng là những vất vả đến cùng cực ít người thấu hiểu. Những mái đầu bạc trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên trán, khóe mắt của những doanh nhân thành đạt chỉ là một phần những sức ép mà ít người có thể nhận ra đằng sau những phong thái đỉnh cao của các doanh nhân.

Cho rằng, việc gặp phải những rủi ro khi kinh doanh là hoàn toàn bình thường, câu chuyện, nhưng lời “gửi gắm”: nghiên cứu thị trường là bước quan trọng đầu tiên, quyết định sự sống còn của startup được doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch KhaiSilk đưa ra để lý giải về việc The KAfe sụp đổ, khiến không ít người phải trầm ngâm suy ngẫm. Theo vị doanh nhân nổi tiếng này, vấn đề không nằm ở không nằm ở “sự khác biệt” mà các startup hay đề cao mà vì The KAfe đã không nghiên cứu kỹ thói quen của người tiêu dùng.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, có tới 50% tất cả các doanh nghiệp mới thất bại trong vòng 5 năm. Sau nhiều năm trải nghiệm, thậm chí nếm trải vấp ngã, nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp mới giật mình nhận ra rằng, dù thế hệ startup hiện nay có nhiều cơ hội nhưng để biến thành thực hiện ý tưởng và có thể thành công lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Với cộng đồng khởi nghiệp Việt hiện nay, đằng sau sự khuyến khích, động viên tinh thần startup, lại chưa có những hỗ trợ cụ thể như đưa ra ý tưởng hoặc dự án miễn phí, có cố vấn hỗ trợ để các bạn trẻ thực hiện. Với một thế giới mở, những cơ hội khởi nghiệp luôn sẵn sàng. Tinh thần startup đi cùng việc trang bị đầy đủ kiến thức kinh doanh, cộng thêm chút may mắn, khôn khéo trong thực hiện chiến lược phát triển sẽ giúp cho các “doanh nhân trẻ” nhanh chóng trưởng thành, tránh được những vấp ngã. Doanh nghiệp sẽ thành công nếu như người khởi nghiệp hiểu rõ kinh doanh không phải trò đùa và giá phải trả cho mỗi bước sai lầm trong đầu tư, kinh doanh luôn vô cùng đắt và đau đớn. Còn nếu không lời khuyên “thua keo nào ta bày keo khác” sẽ đi kèm một giá phải trả rất khủng khiếp.