TP - Hà Nội có những xóm liều, xóm bụi, xóm bờ sông bãi sú, nhà gầm cầu- cuộc sống tầm thấp về mọi nhẽ. Nhưng với tôi, sống ở trung tâm mà như khu tập thể Nguyễn Công Trứ thì khác gì “Harlem” (tên khu ổ chuột nổi tiếng ở New York).

Các nhà 4 tầng khu Nguyễn Công Trứ bị che khuất bởi chợ trời. Ngoài ra đường đi lối lại cũng là nỗi đau khổ của dân nơi đây. Ảnh: V. K.

CÓ MỘT LOẠI “HARLEM Hà Nội”

Khoảng hai chục năm trước, căn hộ sang trọng nhất tập thể Công Trứ có lẽ của Xuân Hinh. Anh mua được mấy căn chập làm một, và trang hoàng bằng tiện nghi hiện đại. Anh hùng quân đội “tay không bắt giặc” Nguyễn Thị Chiên cũng từng ngụ ở đây. Còn tôi có cậu mợ sống gần nửa thế kỷ nơi này nên từ bé đã tường tận sự gian nan khốn cùng của cư dân.

Một lần, lâu lắm rồi, ngắm diễn viên chèo Lâm Bằng (Nàng Si-ta) cầm bông hoa đồng tiền lướt đi trong khu Công Trứ, có lẽ đi diễn về, xinh đẹp duyên dáng, thấy đối nghịch ghê gớm với cảnh quan. Còn mợ tôi, một phụ nữ cao gần mét bảy, da trắng như Tây, tóc màu hạt dẻ và mắt màu hung, tính tình hay ho, hồi ngoài bốn chục tuổi đi ngoài đường vẫn đầy người nhìn theo, chứ đừng nói thời trẻ. Trong con mắt của tôi, bà mợ cũng đối lập ghê gớm với môi trường sống. Biết làm sao được, đời là thế. Có phải ai hồng nhan cũng đều “hồng nhan bạc tỉ” (thành ngữ mới) cả đâu.

Và gặp diễn viên chèo dễ dàng như vậy là vì một bộ phận cán bộ diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội được cơ quan phân nhà ở tập thể Nguyễn Công Trứ. Bây giờ, NSƯT Xuân Hinh vẫn giữ căn hộ ở đây, anh còn những nhà khác nữa. Cả NSƯT Xuân Hanh (vai Nguyễn Huệ trong Ngọc Hân công chúa và nhiều vai khác) cũng vẫn ngụ ở đó.

Mấy chục năm, tập thể Công Trứ thỉnh thoảng lại lên báo đài như một điểm nóng xuống cấp trầm trọng của nhà chung cư cũ. Truyền hình phỏng vấn mợ tôi: “Sao điều kiện sống thế này mà trông bà vẫn béo tốt tươi tỉnh” “Tôi như cái cây, càng tưới bón nhiều phân gio càng tươi tốt!”

Lược sử nhà E nơi cậu mợ tôi cư ngụ từ 1969: Các căn hộ đều rất bé, trên 2 chục mét, khu vệ sinh chung- khủng khiếp, bếp chung cũng thế, khủng khiếp. Đến khoảng 1997, nhà E là nhà duy nhất trong cả khu được chọn cải tạo: phá khu vệ sinh và bếp chung, cơi thêm cho mỗi hộ một ít diện tích. Căn của cậu mợ tôi từ 24 m2 tăng thành 43 m2.

Bi kịch của nhà E và khu này nói chung: đường đi lối lại vô cùng khổ sở do bị chợ trời bít các ngả ; nhà cửa cũ nát hôi hám, rác chung rác riêng ngập ngụa...Xa xưa mỗi khu cũng có một mảnh sân để thở và cho trẻ chạy nhảy, bây giờ nó biến thành bãi trông xe chật chội.

Cậu mợ tôi cho biết: Nhà E tuy ẩm thấp, lở loét từ trần, tường, cầu thang trở đi nhưng các hộ vẫn có một đôi mét vệ sinh trong nhà, chứ các nhà xung quanh phải đi qua hàng lang để vào khu phụ (mỗi hộ có một góc vệ sinh nhưng không khép kín trong nhà).

Điều dân tình đau nhất, đó là khoảng hai chục năm trước, chợ trời Trần Cao Vân “bành trướng” ra thành một khu chợ trời “nối dài” ngay trong khu nhà ở của họ. Khiến cuộc sống của hàng vạn dân càng bức bối. Đường đã hẹp lại biến thành đường “huyết mạch” bán buôn chợ trời, và cho những người chọn nó để tránh đường một chiều từ phố Huế ra Bạch Mai. Trong các tầng nhà cũng có bình cứu hỏa nhưng có cháy thì xe cứu hỏa chắc chịu cứng thôi. Bởi có lần cậu út tôi bị cấp cứu khi đang ở nhà anh cả, bất tỉnh nhân sự mà xe cứu thương không vào nổi, bệnh nhân và người nhà phải cáng bộ ba trăm mét ra đường Nguyễn Công Trứ mới chui được lên xe 115.

"View" chung của một tầng (khoảng 7,8 hộ dân) ở khu Nguyễn Công Trứ

Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Công Trứ được Hà Nội giao cho Handico 7, lên kế hoạch từ chục năm trước, lẽ ra 2017 này hoàn thành thì cuối cùng mới chỉ xây xong một nhà N3, đưa vào sử dụng năm ngoái. Trong dự án, 14 nhà cũ sẽ được đập đi xây khoảng 7 tòa mới có đủ khu dịch vụ và các tiện ích khác về thể thao, văn hóa, cây cối. Nhưng việc xây dựng khu Công Trứ điển hình cho tốc độ “rùa bò” như báo chí gọi, vì nhiều lý do, chủ yếu là vì khúc mắc giữa cư dân tái định cư và chủ đầu tư (CĐT), mà tòa thí điểm N3 là bằng chứng. Chính vì thế, lãnh đạo Handico 7 chưa thể trả lời câu hỏi mà một số dân cư nhà E nhờ tôi chuyển trong ngày 28/6/2017, rằng bao giờ có thể lên kế hoạch đập đi xây mới nhà E của họ và các nhà khác. Lần gần nhất cậu mợ tôi được phổ biến dự án này, cách đây đã 5 năm rồi. Đồ rằng hai ông bà cứ thế mà tiến đến cõi thôi, đều trên dưới 70 cả rồi.

Hỏi lãnh đạo Handico 7: Nguyễn Công Trứ đã phải khu tập thể tệ nhất hiện nay ở Hà Nội chưa, ông cho biết: “Chưa đâu, nhiều khu cũ ở Trương Định, Quỳnh Lôi, 8/3... tệ hơn”. Nhớ rồi, toàn “đại danh”. Cả Thành Công, Tân Mai... nữa chứ.

So với những “tháp nghiêng” nổi tiếng như G6A Thành Công- nhà nguy hiểm nhất Hà Nội thì Công Trứ còn hạnh phúc chán. (Hà Nội có 42 khu tập thể cũ nguy hiểm, trong đó 39 tòa nguy hiểm mức độ C, 1 tòa mức độ B, 2 tòa mức độ D cần di dân gấp). Thế nhưng, nếu hỏi dân G6A Thành Công và 41 tòa còn lại rằng: các vị có phải chung sống với chợ trời không, có đến mức cứu thương cứu hỏa không vào được không, rồi so ra, thì có lẽ “độ Harlem” chắc tương đương thôi.

Thời sinh viên, tôi hay đến chơi nhà bạn ở tập thể Kim Liên. Bạn giỏi lắm, bố bạn có chức hẳn hoi. Hồi đó thấy bạn dáng sang trọng thế mà cứ ngồi ngay cạnh nhà vệ sinh rất chi là “mùi” để nhặt rau. Về sau bạn đi xa mãi, lấy chồng Tây, ít về, mỗi lần về thường tỏ ra e sợ cuộc sống ở nhà. Tôi đoán bạn không rưng rưng lắm về khu Kim Liên nơi tuổi thơ bạn trải qua. Vì ngày đó chúng tôi sống đâu có ra sống. Nói như nhà báo Nguyễn Thông: cứ nhớ mình đã qua đẹp cái thời bao cấp kinh khủng như thế nào mà tự bái phục, lẽ ra phải ẵm danh hiệu “công dân ưu tú” hay gì đó.

“Tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng”- có phải ai cũng thốt được thế đâu. Bao năm mà có khác mấy đâu- những cư dân thâm niên sống sót (chứ không phải sống đúng nghĩa) ở khu Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Quỳnh Lôi, Trương Định, Tân Mai...

Hãy thử trải nghiệm một buổi ở khu tập thể Công Trứ, sẽ thấy bạn may mắn thế nào khi không phải cư dân nơi đây.

SỐNG VÀ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC SỐNG

“Chung cư” là cách đọc sai, lâu ngày thành quen. Chứ đúng ra phải là “chúng cư”, từ gốc Hán Việt, nghĩa là “ở thành nhóm”. Nhiều hộ dân sinh sống bên trong các căn hộ khép kín có công trình hạ tầng sử dụng chung thì gọi “chúng cư”.

Có cái gọi là văn hóa sống chung cư.

Hồi chuẩn bị chuyển đến chung cư Đặng Dung ven hồ Trúc Bạch để ở tầng cao nhất, đứa đàn em trêu “Bà chị từ mai đắp sẹo lên mặt, xuống tầng 1 ngồi chứ”. Thấy tôi đần ra không hiểu, nó giải thích: Phố này phố cầm đồ, bà chị sống ở đây cũng phải chơi phố nghề làng nghề truyền thống chứ!

Đắp sẹo lên mặt tức là làm dân anh chị ấy mà. Cầm đồ ắt phức tạp? Nhưng tôi, với bệnh “lẫn sớm”, đã vài bận để xe máy ngoài đường cả đêm mà sáng ra nó vẫn đó. Chứng tỏ “cầm đồ” chưa hẳn đáng ngại hơn “dân trí”.

Có cô gái trông có vẻ “dân trí cao” thuê căn hộ trong tòa nhà, cáu bẳn vì có người để xe vào chỗ của mình, bèn dán tờ giấy: Yêu cầu không để xe vào đây. Cố tình để, bị sao không chịu trách nhiệm. Có người bình luận: Định rạch yên xe,xịt lốp của người ta chắc?!

Thế nhưng, dễ dãi như một số cư dân nhà E Nguyễn Công Trứ trong đó có mợ tôi, chắc gì đã hay: Trần, tường, cầu thang đã lở lói sứt sẹo- chứng tích của thời gian, của một thời bổ củi ở cầu thang, của đun than tổ ong, thế mà hàng xóm còn giăng đầy chổi cùn rế rách, tủ lớn tủ bé ra hàng lang con tí. Càng không thở nổi.

Tiếp chuyện sống và để cho người khác sống, ở các chung cư khác cao tầng hơn.

Phóng viên chuyên trách mảng chung cư, đô thị của bản báo kể: “Chung cư Lê Văn Thiêm biểu tình vì CĐT chia nhỏ căn hộ để bán, nghe có lý. Còn Happy House ở Long Biên giá gửi ô tô là 1.250.000đ/tháng, theo em thỏa đáng nhưng cư dân nhất quyết đòi hạ thành 900.000đ”.

Mipec Long Biên thì căng khẩu hiệu thú vị: “Hãy lo làm dự án cho chuyên nghiệp, đừng bóp cổ khách hàng của mình”. Nội bộ cư dân có người kể: “Khi đòi hạ phí dịch vụ dù đã thỏa thuận trong hợp đồng, có người nại lý do: có phải ai cũng có tiền mua căn hộ 30 triệu một mét đâu, nhiều người phải thuê đấy chứ. Bó tay!”

Người khác kể: “Có hôm thấy BQL để cây giả ở hành lang chung, sợ quá. Cây với cối. Tuy nhiên khi được góp ý, họ đưa các cây thật vào thì có người lại phán: Thế có nhiều cây quá không? Khó sống quá”.

Dân mạng có nick Nguyễn Thị Hằng viết trên FB nhóm của C14 Bắc Hà: “Hai năm nay CĐT bỏ tiền tổ chức 1/6 và Trung thu, thế mà BQT (ban quản trị) phủi công lao của họ. Các bác đặt địa vị bỏ tiền không được một câu cảm ơn lại mang tiếng ác thì sẽ thế nào?...Cách đưa thông tin và xử lý sự việc của BQT rất cực đoan, cư dân chỉ có quyền nghe mà không có quyền lựa chọn...”

C14 Bắc Hà xây nhà cũng chả “nhân văn” hơn các tòa dọc tuyến Lê Văn Lương- Tố Hữu đâu, cũng thiếu màu xanh cây lá lắm, thiếu chỗ cho trẻ em vui chơi. Quản lý không chuyên nghiệp. Bù lại người quen sống ở đây kể được làm sổ đỏ rất nhanh, nhanh nhất trong các chung cư Hà Nội, lại chỉ mất có 100.000 đ photo giấy tờ, trong khi mấy năm trước sống ở khu đô thị Cầu Bươu mất 5 triệu “bôi trơn”.

“Pi-nô-chê” CĐT, BQL hay ai đi nữa mà chê đúng thì tốt thôi. Song song đó, cũng cần biết ghi nhận nỗ lực, điều chỉnh của người ta. Ngược lại phía CĐT, BQL cũng vậy.

Nghe chuyện những cư dân “làng Tà Pình và Động Hía” (xem kỳ 2, Tiền Phong 28/6), tôi cứ nghĩ sao họ không thể nán lại bàn câu chuyện cộng sinh, win-win một cách thấu tình đạt lý. Mình có mồm người khác cũng có mồm, mình bốc diễn đàn đi khắp nơi để “chiến” thì người khác đâu có ngọng. Cho nên đừng bất cộng đới thiên nữa, có mày không tao nữa. Những “Harlem Hà Nội” kêu cứu cũng thế, bớt khăng khăng nắm đằng chuôi thì mới mong đổi đời (cư dân) và củng cố thương hiệu (CĐT).

(còn nữa)