Ra mắt bộ tem đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phát hành Bộ tem bưu chính “Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc” đã thể hiện một cách rõ nét, sinh động hình ảnh đỉnh Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương” kiêu hãnh và hình ảnh mùa lúa chín vàng biểu đạt sự thanh bình, no ấm của nhân dân các dân tộc vùng cao tỉnh Lào Cai. Những con tem tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng những thông điệp cuộc sống lớn lao, phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ hi vọng rằng, việc phát hành bộ tem đặc biệt nhân sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc sẽ góp phần tuyên truyền sinh động hơn đến toàn thể nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về một Lào Cai đẹp hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đưa du lịch Lào Cai tiếp tục có những bước phát triển mới, bền vững trong tương lai.Bộ tem “Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc” được thiết kế tràn lề, khổ 54*37mm, gồm 2 mẫu để phát hành nội địa và quốc tế, có giá lần lượt là 3.000 đồng và 10.500 đồng. Hình ảnh trên bộ tem do 2 nhiếp ảnh gia của Lào Cai là Ngọc Bằng và Gia Chiến thực hiện.

Họa tiết của các dân tộc vùng cao Lào Cai tô điểm cho yếu tố văn hóa xuyên suốt 2 mẫu tem. Tất cả vẻ đẹp của vùng đất, địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam đều gói gọn trong bộ tem, nhằm quảng bá đến công chúng trong và ngoài nước.

Mẫu nội địa: với biểu trưng là ruộng bậc thang Lào Cai – Tây Bắc mùa lúa chín, kỳ vĩ làm say đắm lòng du khách thập phương, đã được Nhà nước công nhận là Danh thắng quốc gia và được giới truyền thông quốc tế ca ngợi là đỉnh cao của vẻ đẹp kết tinh từ văn hóa và lao động của con người Việt Nam.

Mẫu quốc tế: với đỉnh Fansipan 3.143m - “Nóc nhà Đông Dương” nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ của Tổ quốc. Mẫu tem thể hiện cảnh hoàng hôn trên miền biên viễn với mặt trời xiên những tia nắng chiều vàng óng lên những dãy núi trùng điệp, mây mù bao phủ tạo nên khung cảnh thơ mộng và hùng vĩ.