Thi viết về an toàn giao thông, giải cao nhất 20 triệu đồng

Tại lễ công bố, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017” đã được phát động vào cuối năm 2016, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên tham gia tuyên tuyền về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Những tác phẩm báo chí khi tham dự cần mang nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tiếp tục tập trung phản ánh các hoạt động theo chủ đề của Năm an toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”...

Các tác phẩm có nội dung biểu dương các địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, cần phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.

Các đối tượng tham dự là tất cả công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2017.

Thể loại tham dự gồm bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phỏng vấn, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử từ ngày 1/1/2017 đến 15/11/2017. Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 1 giải đặc biệt (20 triệu đồng/giải), 2 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 5 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 10 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 15 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

Các tác phẩm tham dự giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia (địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”. Thể lệ và kết quả cuộc thi truy cập website của Ủy ban ATGT quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.

​Sỹ Lực