TP - Chiều tối 12/1, không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao gây mưa khiến các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn chìm trong giá rét. Đặc biệt ở khu vực vùng núi đá cao giáp biên giới Việt - Trung như: Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Công Sơn (huyện Cao Lộc), trời mù kèm mưa băng giá nên nhiệt độ xuống thấp chỉ còn khoảng 4-5 độ C.

Con đường nhỏ, quanh co, trơn trượt dẫn lên khu du lịch Mẫu Sơn vắng hoe người. Người dân địa phương đóng cửa, đốt củi sưởi ấm, người già, con nhỏ thì trùm chăn chống rét. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nếu thời tiết lạnh tăng cường thêm thì vài ngày tới hy vọng sẽ có băng tuyết xuất hiện.

Nguyễn Duy Chiến

* Ngày 12/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phát hiện điểm tập kết lâm sản trái phép tại thôn Nà Bắc, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, đã thu giữ 1,692 m3 gỗ các loại, không có dấu búa Kiểm lâm. Cùng thời điểm, tại xã Tân Hòa, huyện Bình Gia, lực lượng công an cũng đã thu giữ tại một điểm tập kết lâm sản trái phép 3,08m3 khối gỗ các loại.

Nguyễn Duy Chiến

* Ngày 12/1, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành văn bản về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Theo đó, UBND quận Liên Chiểu tổ chức xử lý tháo dỡ dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Thanh Trần

* Tối 12/1, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM, Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà” lần thứ 7 năm 2017 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố. Chương trình đã trao 300 phần quà (mỗi phần quà trị giá trên 1 triệu đồng) cho các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngô Tùng

* Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” do Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 được khai mạc sáng 12/1.

Chương trình giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm ở thành phố Cần Thơ và một số tỉnh duyên hải Nam Trung bộ như: Nghệ thuật trình diễn thư pháp (phố Ông Đồ), nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực, đờn ca tài tử,… với những hình ảnh gợi nhớ về hình ảnh Tết Nam bộ xưa.

Kim Hà