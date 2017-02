TP - Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ muốn đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện gió trị giá 60 triệu euro tại TT-Huế.

Theo nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Cty Egeres Enerji (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa tổ chức đoàn công tác đến xúc tiến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương này trên lĩnh vực điện gió và điện mặt trời, với dự kiến mức đầu tư 60 triệu euro để xây dựng nhà máy điện gió công suất khoảng 50MW và điện mặt trời 50MW. Được biết, đây là lần đầu tiên, Cty Egeres Enerji đến Việt Nam cũng như tỉnh TT-Huế để tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện gió và điện mặt trời.

Ngọc Văn

* Chiều 1/2, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết vừa triệt phá và tạm giữ 11 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khoảng 16h ngày 31/1, qua công tác nắm tình hình, tại thung dốc đá 2 thuộc xóm Thắng Lợi, xã Văn Lợi, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp đã ập vào và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc hơn 7,7 triệu đồng, 5 máy điện thoại di động cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Phan Giang

* Tệ nạn xã hội rộ lên trong dịp tết tại Cà Mau. Ngày 1/2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết trong những ngày tết Đinh dậu 2017, công an địa phương phát hiện, triệt phá 44 vụ, liên quan đến 206 người, chủ yếu là đá gà ăn, đánh bài ăn tiền, số đề…tăng 11 vụ so với cùng thời điểm năm trước. Ngoài ra, hành vi vi phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự xảy ra 37 vụ, liên quan đến 72 người, tăng cao so với thời điểm này năm trước.

Song Tiến

* Loạn thần, cầm gạch giết mẹ và dì. Vào khoảng 11 giờ ngày 1/2, Vi Văn Hưng (SN 1983), trú tại thôn Nà Thưa, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu bà Vũ Thị Thanh (SN 1966, dì ruột Hưng) và bà Vũ Thị Lộc (SN 1959, mẹ đẻ Hưng, trú tại thôn Pá Tặp, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Hậu quả, bà Lộc tử vong tại chỗ còn bà Thanh chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định, đối tượng Hưng loạn thần do rượu, tâm lý không ổn định.

Nguyễn Duy Chiến

* Trong những ngày Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã bắt giữ, xử lý nghiêm nhiều đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép. Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 13 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép (tăng 9 vụ, 10 đối tượng), thu giữ 35,03 kg pháo các loại. Riêng thời điểm Giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, Công an tỉnh Hải Dương và công an các địa phương đã bắt giữ 80 vụ, 83 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu 0,9 kg pháo và 2 giàn pháo (72 quả); vận động nhân dân giao nộp 5,4 kg và 456 quả pháo các loại. So với năm 2016, trong đêm Giao thừa, lực lượng chức năng đã bắt giữ 67 vụ, 68 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu giữ 3,9 kg pháo các loại.

P.V