TP - Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa cho biết, tại Nghị định 99 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở nêu rõ, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có quy định về cấm sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng, địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện cũng là những cơ quan có trách nhiệm chính triển khai nghị định cấm sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng, địa điểm kinh doanh.

Ngọc Mai

* Từ ngày 25 đến 30/12, Sở VH-TT&DL Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghĩa Đàn, tập đoàn Sữa TH tổ chức Lễ hội hoa hướng dương và Đêm hội sắc xuân miền Tây với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An như: Trưng bày và giới thiệu về tiềm năng sản phẩm của địa phương, tổ chức các trò chơi dân gian; Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như múa Lăm Vông, đốt lửa trại, uống rượu cần… Đặc biệt nhất là cuộc thi Người đẹp hoa Hướng dương.

Việt Hương

* Ngày 26/12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh đã có chủ trương trích ngân sách 12 tỷ đồng để hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong thời gian từ tháng 12/2016 đến hết ngày 31/3/2017.

Theo đó, có 3 đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, gồm: Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum, Công ty TNHH TMDV Anh Thi và Đại lý lương thực thức ăn gia súc Hoa. Có 4 nhóm mặt hàng tham gia dự trữ, gồm: Lương thực, thực phẩm, nước giải khát các loại và thực phẩm tươi sống...

Hải Hà

* Sáng 26/12 tại TP Vinh, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố các sự kiện KHCN nổi bật trong năm 2016 và bàn giao các kết quả nghiên cứu cho các địa phương và các ngành liên quan. Trong năm 2016, Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An đã bàn giao kết quả nghiên cứu 32 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cho 8 sở, ban, ngành và 7 huyện, thành, thị tại tỉnh Nghệ An.

Việt Hương

* Chiều 26/12, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, mục tiêu đề ra là tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn Kiên