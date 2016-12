TP - Bộ Công Thương bãi bỏ thông tư hành doanh nghiệp. Ngày 29/12, Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư 36 thay thế Thông tư 07 về Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng theo hướng bãi bỏ các quy định, điều khoản đang bị phàn nàn là gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu cho rằng, quy trình cấp chứng nhận và dán nhãn tại Thông tư 07 rườm rà, nhiều thủ tục, tốn kém thời gian, chi phí và gây không ít khó khăn.

Phạm Tuyên

* Cấp 30.000 liều vắc-xin lở mồm long móng. Theo Chi cục Thú y Quảng Trị ngày 29/12, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp vắc-xin, hóa chất sát trùng xuất từ hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Nghệ An, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Cty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương, Cty Cổ phần Dược & Vật tư thú y và Cty TNHH Tân An xuất không thu tiền 30.000 liều vắc-xin lở mồm long móng, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid hỗ trợ tỉnh Quảng Trị và 10.000 lít Benkocid hỗ trợ tỉnh Nghệ An...

H.Thành

* Đề xuất lắp trạm quan trắc môi trường trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Ngày 29/12, tại cuộc họp với UBND TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí 2 tỷ đồng để đầu tư 1 trạm quan trắc môi trường nước lưu vực Vu Gia - Thu Bồn trong năm 2017. Cơ quan này cũng kiến nghị đầu tư các trạm đo mực nước và đo mưa để có thêm cơ sở trong quản lý đánh giá nguồn tài nguyên nước.

Nguyễn Thành

* Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Tối 30/12, Bạc Liêu tổ chức mít - tinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) với chương trình nghệ thuật và tri ân các tập thể, cá nhân đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội tỉnh”. Sáng 30/12, sơ kết 3 năm hợp tác Bạc Liêu-Ninh Bình và ký bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Bạc Liêu-Ninh Bình-Cà Mau. Từ ngày 16/12 đến 30/12, tổ chức khởi công, khánh thành 7 công trình là trường học, bệnh viện, cầu giao thông, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ ngày 28/12/2016 đến 3/1/2017, diễn ra Hội chợ Thương mại-Du lịch và triển lãm 20 năm tái lập tỉnh.

Thanh Hải

* 200 bệnh nhân được mổ mắt miễn phí. Từ ngày 29-31/12, Tổ chức phòng chống mù lòa châu Á (APBA) phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản (Hà Nội) thực hiện khám, sàng lọc và phẫu thuật bệnh đục thủy tinh thể miễn phí cho khoảng 200 bệnh nhân nghèo. Tổng chi phí cho mỗi ca phẫu thuật trên 8 triệu đồng do APBA tài trợ.

Vũ Long