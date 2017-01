TP - Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”,Chương trình “Xuân quê hương 2017” dành cho kiều bào Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TPHCM sẽ được tổ chức vào ngày 20/1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân).

Chương trình “Xuân quê hương 2017” sẽ gồm nhiều hoạt động như dâng hương và thả cá chép theo nghi lễ truyền thống, họp mặt gặp gỡ kiều bào. Đặc biệt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chúc Tết kiều bào và đánh trống khai hội Xuân.

Trọng Thịnh

* Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) gạo và vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để khắc phục hậu quả mưa lũ và cứu đói dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cụ thể, tỉnh Bình Định được xuất cấp hơn 1,5 triệu kg gạo, 10 bộ xuồng cao tốc, 70 bộ nhà bạt loại 16,5m2, 1.000 chiếc phao tròn, 500 chiếc phao áo, 4 bộ máy bơm nước chữa cháy. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng số vật tư, thiết bị, gạo nêu trên theo quy định.

Thành Nam

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài các tiêu chí như phải có đăng ký, có 100% tiêu chí đạt chuẩn theo quy định...để đạt chuẩn nông thôn mới, từ cấp xã đến cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đều phải đáp ứng điều kiện là không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Dũng Nguyễn

* Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương trong cả nước thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Men vi sinh sống Biolac do không đạt chuẩn chất lượng trên toàn quốc. Cụ thể, thuốc Men vi sinh sống Biolac bị đình chỉ có số lô 02-16, NSX: 23/5/2016, HSD:23/5/2019, SĐK: QLSP-854-15 do Công ty TNHH MTV Vắc - xin và Sinh phẩm Nha Trang (tên mới là Cty cổ phần Vắc - xin và Sinh phẩm Nha Trang - số 26 Hàn Thuyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sản xuất.

Thái Hà

* Ngày 3/1, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can đối với Hà Văn Thiệu (SN 1986), Nguyễn Văn Thái (SN 1983, đều trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Trước đó, trên tuyến quốc lộ 1B, lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng trên sử dụng xe mô tô biển kiểm soát: 12K6-1529 chở 40 hộp pháo và 45 dây pháo Trung Quốc, tổng trọng lượng trên 34 kg từ khu vực biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) mang về Thái Nguyên tiêu thụ.

Duy Chiến