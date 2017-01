TP - Ngày 8/1, Cty Điện lực Bạc Liêu cho biết, đã tiết kiệm được 22,6 kWh điện trong năm 2016.

Việc cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các sự kiện chính trị xã hội.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2016 đạt 830,971 triệu kWh, tăng 10,1% so với năm 2015, đạt 101,9% so với kế hoạch được giao.

* Từ ngày 7-8/1, Tập đoàn Lộc Trời và Cty Dow AgroSciences tổ chức tọa đàm với 400 nông dân Đà Lạt - Lâm Đồng về “Quản lý dịch hại trên rau - hoa”, qua đó hướng nông dân đến các giải pháp sử dụng sản phẩm hữu cơ sinh học.

Đại diện 2 doanh nghiệp này đã ký cam kết cung cấp các sản phẩm phòng trừ dịch hại sinh học và dinh dưỡng hữu cơ đảm bảo chất lượng để phục vụ trong canh tác nông nghiệp; cùng với Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học Đà Lạt ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và chuyển giao giải pháp “Canh tác rau - hoa theo hướng an toàn và bền vững” cho nông dân. Có tới 200 đại diện đại lý BVTV ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự buổi ký kết này.

* Nông dân An Giang trồng xoài thu được trên 2.000 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, mặc dù, bị ảnh hưởng của tình hình thời tiết, sâu bệnh, nhưng nhờ bà con nông dân tích cực chăm sóc, chuyển đổi giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, cây Xoài đạt năng suất 17,98 tấn/ha, tăng 0,87 tấn/ha, sản lượng đạt gần 92.000 tấn, tăng 16.000 tấn, nhóm cây ăn quả có múi đạt 8,04 tấn/ha, tăng 0,12 tấn/ha, sản lượng gần 1.776 tấn. Riêng cây xoài cho hiệu quả kinh tế cao nhất, nếu tính bình quân giá bán hiện nay là

25.000 đồng/kg, nông dân trồng xoài năm 2016 đã thu được trên 2.000 tỷ đồng.



* Ngành dự trữ quốc gia (DTQG) được giao tổng dự toán để mua hàng dự trữ (bao gồm cả 8 bộ, ngành) gần 1.000 tỷ đồng, trong đó: dự toán vốn tăng mua hàng DTQG là 770 tỷ đồng; mua bù hàng DTQG là gần 230 tỷ đồng. Các bộ, ngành quản lý DTQG đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo quản lý, bảo quản an toàn, xuất cấp kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách... Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, các danh mục mặt hàng đưa vào DTQG năm 2016 đều là những mặt hàng thiết yếu, quan trọng, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đặc chủng, hiện đại, công nghệ tiên tiến, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

