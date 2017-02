TP - Cậu đã nghe tin nóng này chưa?

- Lại tai nạn à?

- Không!

- Ngộ độc thực phẩm, say xỉn đánh nhau sứt đầu mẻ trán?

- Không!

- Chém lợn, thắt cổ trâu, cướp lộc?

- Này! Sao trong đầu cậu thường trực những điều tiêu cực, bi quan thế hả?

- Nghĩa là cậu đang nói đến những điều tích cực, tươi sáng?

- Đương nhiên! Này nhé, có tạp chí bình chọn xứ mình vào tốp đầu là nơi hạnh phúc, đáng sống…

- !!!!????

- Cậu nghi ngờ điều đó?

- Ra đường là ùn với tắc. Mưa xuống là ngập với lụt. Cứ kết thúc một ngày là có đến gần 30 người không còn ở nhân gian vì tai nạn giao thông. Nhồi cái gì vào miệng cũng nơm nớp lo không biết điều gì xảy ra nay mai…Vậy, họ đưa ra tiêu chí nào để xếp loại xứ mình thần tiên thế?

- Mọi khó khăn, bất cập mà cậu nêu là có và sẽ qua nếu người ta bao dung, nhân ái, tốt bụng, chịu thương, chịu khó. Chính điều đó là cơ sở để người ta tâm phục khẩu phục đặt xếp xứ mình vào thứ hạng cao…

- Nghĩa là sao, mình chưa hiểu!

- Họ khảo sát thấy, nhiều quan chức toàn tâm toàn ý vì công việc lỡ có tài sản khủng thì truy nguyên ra đều là do người ngoài hỗ trợ cả. Người thì được em vợ cho. Kẻ thì do ông anh họ. Thậm chí, có người dưng cảm đức, mến tài, tốt đến mức tặng luôn cả căn hộ tiền tỷ. Có quan do vợ chăm lam chăm làm tăng gia sản xuất trên sân thượng nên dựng cả cơ nghiệp tòa ngang dãy dọc. Có vị quan liêm nhưng cổ phần cổ phiếu do anh em đồng đội mua tặng lên gần cả ngàn tỷ…Tình thương mến thương cỡ đó, không hạnh phúc và đáng sống sao?

- !!!!????