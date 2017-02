TP - - Cứ ra đường là như một cuộc chiến. Tranh nhau từng xăng ti mét một. Tắc, ùn, ứ…Tui thấy ngột ngạt quá trời. Có cách chi giải quyết hông chớ cứ trường diễn dzầy e khó thọ…

- Người ta đang tuyên chiến giành lại vỉa hè…

- Giành vỉa hè thì người ta đổ xuống lòng đường chớ bộ người ta biến đi đâu?

- Ừ ha! Thiệt là gian nan!

- Còn nữa nè! Vây bọc tứ bề là chuyện ô nhiễm. Hết sông đến biển, hết không khí đến tiếng ồn. Cứ rời nhà là hóa Nin-ja kín từ chân đến đầu…

- Nghiệt ngã dữ ta!

- Còn nữa! Không ăn là chết ngay, còn ăn dzô là từ từ chết. Cái gì cũng tẩm ướp từ măng đến giá đỗ. Từ gia cầm gia súc sống cho đến đến thịt, cá chết ươn phình…

- Thiệt là thất nhơn thất đức à! Khó sống quá ta! Nhưng đừng bi quan quá dzậy anh Hai ơi! Cuộc sống mà! Cánh cửa này khép lại ắt có cánh cửa khác mở ra chớ?

- Tui đang mở to mắt hết cỡ ngó quanh, đặng tìm ra cánh cửa nào he hé để hi vọng đây…

- Dzậy anh Hai đã thấy cánh cửa nào chưa?

- Thấy thì đâu có mất công hỏi chú? Hổng lẽ chú thấy?

- Thời buổi người khôn của khó, tìm cửa thoát đâu thuộc người trần mắt thịt. Phải dùng thiên lí nhãn…

- Chú có phép của Tôn Ngộ Không?

- Tui có phép của NASA, cơ quan quản lí hàng không vũ trụ của Mỹ. Nói luôn và ngay cho anh Hai mừng nè. Họ dùng kính siêu viễn vọng nên tìm ra được 3 hành tinh ngoài trái đất phù hợp với sự sống của con người. Chờ chi nữa, tui với anh Hai coi có đường tiểu ngạch nào hông làm công dân số 1 trên đó là tránh được mọi điều khó sống, khó ở đang hành hạ anh Hai ở trái đất này!

- Thiệt dzậy hả! Làm luôn! Làm ngay!