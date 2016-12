TP - Chương trình Ai là triệu phú đang đến thời điểm nín thở thót tim.

Một câu nữa thôi, đúng, chỉ một câu nữa thôi là sau nốt nhạc thăng hoa này người chơi sẽ thành triệu phú. Triệu phú đích thực bằng trí tuệ của chính bản thân chứ chả cần có ông chú ông bác ông bố nào làm to cả!

Người dẫn chương trình: Vâng! Qua mấy chục mùa Ai là triệu phú rồi, hôm nay mới có người vượt qua câu 14 và chuẩn bị đi vào lịch sử của chương trình. Rất hồi hộp! Chính tôi cũng không kìm được cảm xúc khi chuẩn bị đọc câu thứ 15. Qua câu hỏi này người chơi sẽ ghi danh mình thành triệu phú. Vâng! Không để khán giả và người chơi hồi hộp thêm nữa, câu hỏi 15 là: Vì sao giao thông thành phố bỗng dưng thông thoáng? Phương án 1: Do cơ quan chức năng quản lí tốt. Phương án 2: Do người dân nâng cao văn hóa giao thông. Phương án 3: Do hạ tầng được nâng cấp. Phương án 4: Cả 3 phương án trên.

Người chơi: Phương án 1, tôi không tin lắm, bởi vẫn xe quá khổ quá tải, xe dù, xe lượn vẫn xuyên tâm. Vỉa hè, lề đường vẫn bị lấn chiếm. Phân làn phân luồng vẫn đánh trống bỏ dùi. Phương án 2, tôi lại càng không tin. Chạm nhau tí là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Ken, giành nhau từng xăng ti mét như đánh trận. Đèn đỏ mặc, cứ phóng. Phương án 3, thì vô cùng thất vọng. Đâu cũng quây cũng vây. Lô cốt mọc lên dày đặc. Cổ chai, cổ ngỗng giăng mắc. Đường vừa cắt băng khánh thành đã nứt, đã lún, đã sụt…Cả 3 phương án ấy không khả thi rồi thì phá sản phương án 4…

Người dẫn chương trình: Bạn đã hết sự trợ giúp! Đây là lúc bạn cần sự dũng cảm và quyết đoán! Chúng tôi đang chờ giây phút tôn vinh triệu phú của chương trình.

Người chơi: Tôi phân tích rồi! Tôi không thấy phương án nào đúng cả. Tôi dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn tiền thưởng.

Người dẫn: Chấp nhận dừng cuộc chơi! Xin được hỏi, nếu trả lời ngẫu hứng thì bạn sẽ lí giải do đâu giao thông bỗng dưng thông thoáng?

Người chơi: Phương án 5: Do giá xăng tăng đột biến!