1.000 ha đất đình đốn sản xuất vì ô nhiễm

Theo người dân địa phương, mùi hôi bốc lên bắt đầu từ con kênh thẻ 25 khiến người dân không thể nào chịu được. Nước kênh đen như mực, nổi đầy những bọt khí và hôi thối kinh khủng, khiến mọi người thường bị nhức đầu, khó thở. Các kênh lân cận như kênh 30/4, kênh 6 Thước,... cũng bị ô nhiễm do tiếp nhận nguồn nước bốc mùi hôi thối từ kênh thẻ 25.

Ông Lâm Huỳnh Minh Thoại, Phó chủ tịch UBND xã Phú Tân cho biết, bảy tuyến kênh với độ dài khoảng 15 km đã bị ô nhiễm, diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng khoảng 1.000 ha, của khoảng 250 hộ dân. Nông dân ở đây chuẩn bị vụ lúa mới nhưng chưa ai dám bơm nước kênh lên đồng để làm đất vì sợ trong nước có chất độc hại. Sắp tới, UBND xã sẽ có báo cáo gửi các ngành chức năng để có hướng khắc phục tình trạng ô nhiễm tại 7 tuyến kênh trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Lâm Hùng Kiện-Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho rằng, kênh thẻ 25 bốc mùi hôi thối không phải do Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp An Nghiệp mà do bùn cặn ô nhiễm từ vài năm trước. Lớp bùn này nằm im dưới lòng kênh nay bị cuốn lên do dự án nạo vét kênh thẻ 25. Bùn đang được nạo vét bơm lên khu đất trống trong khu công nghiệp, khoảng 10 ngày nữa sẽ hết hôi khi việc nạo vét kênh hoàn thành”.

Tuấn Anh