14 người chết vì TNGT, ùn tắc nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 2/9 (tính từ 12 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9), toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 9 người.

Đường bộ xảy ra 15 vụ, làm chết 14 người, bị thương 9 người. Trong đó, có 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 15h00 ngày 1/9 tại km 18+730, QL39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Vụ tai nạn xảy ra giữa 2 xe máy và một xe ô tô, hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ trong đó có 2 học sinh lớp 9 (sinh năm 2003). Ngay sau khi có thông tin TNGT, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành công điện gửi Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên nhằm khắc phục hậu quả vụ TNGT nói trên.

Đường sắt, đường thuỷ không để xảy ra TNGT.

Về xử lý vi phạm, lực lượng chức năng trên đường bộ kiểm tra 3034 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 tỷ 358 triệu đồng, tạm giữ 17 ô tô, 373 xe mô tô, tước 286 giấy phép lái xe. Đường thuỷ kiểm tra 342 trường hợp, phạt 240 triệu đồng.

Ngoài ra, vào hồi 0h40 ngày 2/9, tại km 16+230 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ TNGT giữa 3 xe ô tô khách (xe khách 16 chỗ mang BKS 36B-00219 đang chạy trên làn cao tốc giới hạn tốc độ 80 km/h đã va chạm vào phần đuôi của xe khách 29 chỗ mang BKS 12B-00227. Sau cú va chạm, xe 36B-00219 đã mất lái, lao sang làn đường giới hạn tốc độ 100km/h, tiếp tục va chạm với xe khách 45 chỗ BKS 29B-61131). Vụ việc làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người phải vào bệnh viện. Số liệu thiệt hại của vụ việc được tổng hợp vào thống kê cho ngày 3/9 (từ 12h00 ngày 2/9 đến 12h00 ngày 3/9/2017).

Về ùn tắc giao thông, tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều ngày 1/9, rất nhiều người dân đã đổ về bến xe miền Đông và miền Tây để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giao thông trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc Lộ 13 ùn ứ nghiêm trọng. Trên tuyến QL1 hướng về miền Tây, mưa lớn khiến nhiều đoạn bị ngập cục bộ gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Càng về tối lượng người đổ về 2 bến xe này càng đông hơn gây áp lực giao thông nặng nề.

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội chiều 1/9

Tại Hà Nội, từ 17h00 ngày 1/9/2017, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình đã rất đông người đón xe về quê nghỉ lễ; các tuyến đường trên địa bàn thủ đô như Giải Phóng, Xã Đàn, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh xảy ra ùn tắc. Sáng ngày 2/9, tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao.

Ngày 2/9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

​Sỹ Lực