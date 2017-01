TPO - Trong ngày 26/1 (tức 29 Tết), toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người, chủ yếu là giao thông đường bộ.

Ủy ban ATGT quốc gia vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 26/1, tức 29 Tết. Tín hiệu tốt là thiệt hại do tai nạn giao thông giảm so với cả ngày thường với các nội dung sau.

Theo báo cáo của Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Đây là kết quả khả quan trong cao điểm vì trong bình năm 2016 có gần 24 người chết vì tai nạn giao thông/ngày.

Cũng ngày 29 Tết, cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.766 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 2 tỉ 994 triệu đồng; tạm giữ 28 xe ô tô; 425 xe mô tô, tước 317 GPLX.

Qua điện thoại đường dây nóng, ngày 26/1 (29 Tết) có 18 cuộc gọi và 8 tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Ủy ban cũng thông báo hai vụ tai nạn nghiêm trọng: Vào khoảng 14h00 ngày 25/1, chuyến tàu tăng cường SE17 đã va chạm với một xe 4 chỗ tại đường ngang dân sinh đoạn Phủ Lý - Bình Lục (Hà Nam). Đoàn tàu đẩy ôtô đi hàng trăm mét trên đường ray khiến một người trên ô tô bị thương.

Theo đại diện Ban An toàn đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vụ va chạm làm đầu máy tàu SE17 bị hư hỏng nên tàu phải đi chậm 15 km/h để về ga Bình Lục (Hà Nam) thay đầu máy. Hành trình bị chậm khoảng 80 phút.

Khoảng 1h20 phút sáng 26/1, xe khách 78B-006.72 lưu thông hướng Hà Nội- TP.Hồ Chí Minh với tốc độ cao. Khi đến khu vực chợ cũ Sa Ra, thuộc thôn 3, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thì xảy ra va chạm với xe khách 51B-003.08 lưu thông ngược lại đang quay đầu xe. Sau vụ va chạm, xe khách 78B-006.72 đâm vào cửa hàng nội thất làm 1 người bị thương.