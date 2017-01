Nhiều xe "cọp", tháo biển số lạng lách trên Đại lộ Bình Dương trước khi chặn một chiều để làm đường đua tranh tài.

Xe đua đã được thay đổi kiểu dáng, thiết kế (xe cọp).

Hơn 200 xe máy tụ tập, dàn hàng trên Đại lộ Bình Dương, đoạn qua khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), rạng sáng 30/1 (mùng 3 Tết). Những nam thanh niên chạy xe máy chặn không cho các ôtô qua lại trên đại lộ, hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP HCM, để làm đường đua.Khi các quái xế đang so tài, hàng chục CSGT chạy môtô chuyên dụng phối hợp lực lượng khác vây bắt. Nhóm thanh niên choai choai bỏ chạy tán loạn.Tuy nhiên, gần 30 xe máy đã được thay đổi kết cấu từ động cơ đến kiểu dáng, nhiều xe không biển số bị cảnh sát ghi hình, đã bị đưa về trụ sở để xử lý.Cảnh sát cho hay, nhóm quái xế từ 15 đến 27 tuổi, hầu hết đều ngụ tại thị xã Thuận An, Dĩ An, TP thủ Dầu Một (Bình Dương) và nhiều nam thanh niên khác từ Củ Chi (TP HCM) tham gia "bão đêm". Trước khi tụ tập trên đị lộ, hơn 200 người đã lạng lách, đánh võng gây mấy trật tự, an toàn giao thông.Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ xe đua chờ xử lý.